關稅戰｜美前財長薩默斯稱美國遠未脱離險境　已喪失大量信譽

美國總統特朗普大打關稅，引發市場人士恐慌。美國前財長薩默斯亦多次就關稅措施作出批評。他最新於社交媒體X上發帖文，警告美國新的關稅計劃接近斯姆特-霍利關稅水平，可能使美國每戶家庭損失近2,000美元，這表明美國尚未「走出困境」。



他指出特朗普政府對市場崩盤感到擔憂是有道理的，但其「魯莽的即興應對」並不能稱之為一種戰略。「大量信譽已經喪失」薩默斯說，「要心懷恐懼。」

隨著特朗普宣布對多個貿易伙伴暫緩徵收「對等關稅」後，市場人士對聯儲局於下月減息憧憬降溫。利率期貨交易顯示，交易員現在認為，美國從6月開始減息的可能性比5月大得多。他們仍然認為，到今年年底，聯儲居將總共降息4次。

末日博士魯賓尼。（路透社）

魯賓尼籲市場減少聯儲局大幅減息憧憬

至於有「末日博士」之稱的魯賓尼，則對華爾街發出了新的警示。《彭博》報道，魯賓尼認床為交易員應該減少對聯儲局會加大減息力度，來緩解總統特朗普所發動貿易戰影響的押注。他又認為，美國將可以避過衰退，在關稅相關政策爭端緩和後，聯儲局於今年剩餘時間將維持利率不變。

「這當然是一場特朗普底和鮑威爾底之間的硬碰硬，」 魯賓尼說，「但我要說的是鮑威爾底的行權價將低於特朗普底，這意味着鮑威爾會等到特朗普先眨眼。」聯儲局主席鮑威爾上周表示新關稅帶來的經濟影響可能遠超預期，央行必須確保這不會引發愈加嚴重的通脹問題。本周交易員消化了美聯儲降息3到5次、每次25個基點的預期，華爾街甚至有人認為央行可能會在下次會議前緊急下調利率。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

專家料有可能重回特朗普1.0劇本

此外法國外貿銀行駐紐約首席美國經濟學家克里斯托弗•霍奇認為，通過雙邊談判，外國關稅可能會降低一點。在像韓國這樣的自由貿易國家，關稅下調空間不大的地方，情況會更棘手。他又指出可能會回到特朗普1.0版的劇本，外國同意從美國購買更多的特定商品。這可能會略微改善貿易逆差，但不會像政府所希望的那樣從根本上改變貿易關係。