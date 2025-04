關稅戰｜美前財長薩默斯稱美國遠未脱離險境　已喪失大量信譽

美國總統特朗普大打關稅,引發市場人士恐慌。美國前財長薩默斯亦多次就關稅措施作出批評。他最新於社交媒體X上發帖文,警告美國新的關稅計劃接近斯姆特-霍利關稅水平,可能使美國每戶家庭損失近2,000美元,這表明美國尚未「走出困境」。



他指出特朗普政府對市場崩盤感到擔憂是有道理的,但其「魯莽的即興應對」並不能稱之為一種戰略。「大量信譽已經喪失」薩默斯說,「要心懷恐懼。」

隨著特朗普宣布對多個貿易伙伴暫緩徵收「對等關稅」後,市場人士對聯儲局於下月減息憧憬降溫。利率期貨交易顯示,交易員現在認為,美國從6月開始減息的可能性比5月大得多。他們仍然認為,到今年年底,聯儲居將總共降息4次。

至於有「末日博士」之稱的魯賓尼,則對華爾街發出了新的警示。《彭博》報道,魯賓尼認床為交易員應該減少對聯儲局會加大減息力度,來緩解總統特朗普所發動貿易戰影響的押注。他又認為,美國將可以避過衰退,在關稅相關政策爭端緩和後,聯儲局於今年剩餘時間將維持利率不變。

「這當然是一場特朗普底和鮑威爾底之間的硬碰硬,」 魯賓尼說,「但我要說的是鮑威爾底的行權價將低於特朗普底,這意味着鮑威爾會等到特朗普先眨眼。」聯儲局主席鮑威爾上周表示新關稅帶來的經濟影響可能遠超預期,央行必須確保這不會引發愈加嚴重的通脹問題。本周交易員消化了美聯儲降息3到5次、每次25個基點的預期,華爾街甚至有人認為央行可能會在下次會議前緊急下調利率。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)