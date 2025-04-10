貿易戰｜美媒：財政部警告美債遭拋售急跌　終說服特朗普延後實施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再有驚人發展，特朗普美國時間4月9日下午宣布，鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求，他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」，惟將對中國的關稅增加到125%。有美國媒體報道，特朗普政策大轉彎背後的主要原因之一是來自財政部對美國債卷遭拋售導致孳息率上升引起的憂慮；財政部長貝森特（Scott Bessent）更警告特朗普，金融市場信心低落恐波及整體經濟，最終成功說服特朗普回心轉意暫緩實施「對等關稅」。



美國媒體引述3名知情人士報道，財政部長貝森特9日早上在一次會議上直接向特朗普提出對金融市場的憂慮，尤其是美國債券遭拋售導致孳息率上升的危險訊號。

2025年3月13日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在步入華盛頓白宮前向記者發表講話。（Reuters）

據報道，來自商界的主要盟友亦不斷致電白宮高級顧問，並呼籲特朗普暫緩實施「對等關稅」。

兩位知情人士表示，特朗普9日早上在社交平台上發布有關股市的消息時，尚未決定延後實施「對等關稅」

報道指，美國國債一向被視為金融市場的「避風港」（safehaven），在全球經濟不穩定或出現危機時，投資者一般都會買入美債作為避險手段。然而這次的大跌市卻沒有出現這種情況，10年期美債孳息率反而大幅飆升，代表美國債券價格在市場動盪之際反而急跌，這也暗示資金正快速流出美國這個原本被視為最穩定的市場。

據報道，這一輪美國債市拋售潮與特朗普的貿易政策有密切關係。美國對多國擺出強硬的關稅政策，引發全球各國質疑與美國的經濟與安全同盟是否仍然牢固，而金融市場也似乎開始對美國作為全球金融支柱產生懷疑。

特朗普在叫停「對等關稅」後坦承，「我一直在觀察債券市場，這個市場真的很棘手（very tricky）。目前債券市場表現很好。但是，是的，我昨晚看到人們有點不安。」

報道提到，美國財政部高度關注的是美國10年期債券孳息率的即時。孳息率一旦上升，同時代表美國民眾貸款買樓的利率亦會拉高，企業的借貸成本也會跟隨上升，這將進一步打擊消費與投資活動。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再有驚人發展，特朗普美國時間4月9日下午宣布，鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求，他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」，惟將對中國的關稅增加到125%。(X@TruthTrumpPosts)

與過往很多政策公布一樣，特朗普這次叫停「對等關稅」似乎也是最後一刻才做出的決定。許多白宮官員與外界一樣，都是透過特朗普的社交平台truthsocial才得悉他暫緩實施「對等關稅」。