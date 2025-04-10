特朗普關稅｜金價屢創新高　二手Rolex勞力士急升值　這幾款最勁

全球貿易戰升溫的疑慮加劇，國際金價近來又迭創新高，帶動市場對二手勞力士（Rolex）金錶的需求大增。



彭博Subdial手錶指數顯示，勞力士的三款黃金腕錶，攀升速度創該指數2022年有紀錄以來之最。這個指數追蹤二手市場50種交易最熱絡的錶款價格。

彭博Subdial手錶指數顯示，勞力士的三款黃金腕錶，攀升速度創該指數2022年有紀錄以來之最。（Rolex官網）

其中，勞力士Day-Date 228238金錶爬得最快，名次由第30名攀至第9名，該錶款建議售價為43,800歐元（48,050美元，香港官網售價則為357,100港元）。

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另外，由兩種金屬打造的Datejust腕錶，也攀升19個名次；金錶Day-Date 18038則上升17名。

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金價去年漲幅寫十多年之最，今年來再漲逾10%，不久前首度突破每英兩3,100美元（約24,061港元）大關。這使得金錶日益受歡迎，勞力士今年稍早才將一些金款的價格，最多調漲8%。

鐘表業在疫情榮景過後，近來陷入掙扎，上述趨勢不啻為好消息。瑞士手錶產業聯盟上月表示，受美、中等地買氣降溫影響，瑞士手錶出口去年下滑3%，今年2月再度減緩。

儘管如此，特朗普（Donald Trump）關稅措施有可能加劇瑞士業者的痛苦。該國被美開徵32%進口關稅，遠高於歐盟的20%，業者可能被迫漲價。

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