關稅戰｜美國爆囤貨潮！超市貨架清空　不知情大媽：有龍捲風嗎？

特朗普（Donald Trump）關稅戰開打後，美國不論商家或是消費者，都惶惶不安。



像是單車店業者，因為商品都來自進口，未來單車價格，將會相當驚人。另外異國料理餐廳，也是憂心忡忡，因為進口食材都會加徵高關稅。因為漲價的預期心理，美國大賣場最近出現囤貨潮。

特朗普（Donald Trump）關稅戰開打後，美國不論商家或是消費者，都惶惶不安。（YouTube@TVBS新聞網）

單車多為進口料每架貴數千港元 餐飲業成重災區（點圖放大了解更多）：

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美國總統特朗普大打關稅戰以後，當地大型賣場馬上感受到不尋常氛圍。美國消費者Jocelyn Hubbard坦言：

我想說為什麼貨架都空了？發生什麼事？是有龍捲風掃過嗎？後來才聽到也許是因為關稅。

民眾抱怨一些貨架商品被瞬間秒殺，上演恐慌性囤貨，現在買東西前還會注意產地標籤：

我們剛才在來的路上才討論應該買一些米，因為米是來自泰國，雖然現在還不需要但還是決定先買。

最新民調顯示，67%的美國成年人認為平常會買的東西以後都會變貴。

在美國一臉表情沉重的還有位在明尼蘇達州的單車店業者Dan Casebeer：

關稅不會對生意有幫助的，沒有幫助。

本該在夏天迎來銷售旺季的店家，卻因為關稅戰蒙上一層陰影，因為店內商品大多來自國外，包含台灣生產的單車。「這些比安奇（Bianchi）單車，它們通常在意大利或台灣製造，再到意大利組裝完成，而這一款可能是中國大陸製但在台灣組裝，而這個禧瑪諾（Shimano）是在日本製造。」他說如果特朗普對這些國家加徵關稅都沒變，那麼不久後消費者肯定會被價格給嚇傻眼。「你的顧客幾周前來看一輛單車，然後他可能隔兩周再進來，價格可能上漲了400美元（約3108港元）。」

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現在任何你想得到的商品，在美國都可能面臨漲價危機，比如家具店商品大多產自越南，面臨高達46%的關稅；美國民眾未來想品嘗異國料理，恐怕也要墊墊荷包。泰式餐廳業者Pitsanu Setapayak表示：「我都是考量顧客優先，我希望餐廳食物味道不變，都使用相同材料。」這間泰式餐廳為了忠於原始風味，80%原料直接從泰國進口，但未來產品面臨36%的高關稅。

這幾年美國餐飲業堪稱挑戰一波波，過往中產階級喜愛的休閒餐廳，陸續面臨經營危機。據CNN報道，世界知名的美國餐廳如Hooters、Red Lobster和TGI Fridays正面臨危機，這些休閒餐飲連鎖店，通常服務於中低收入家庭，但顧客似乎正在拋棄它們。

打出店內有辣妹服務員的美國連鎖餐廳Hooters，已經向德州北區法院聲請破產保護，這類餐廳最早是在疫情時期面臨首次衝擊，不料疫情緩解後又有通貨膨脹，導致民眾聚焦更便宜的選擇，捨棄坐下用餐，如今關稅戰無疑形成第三波的沉重打擊。

以低胸熱褲甚至比堅尼美女侍應吸客 香港開業時被冠以「波霸餐廳」之名 點圖放大瀏覽更多Hooters的照片：

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聖約瑟夫大學食品教授Ernest Baskin分析：「我想關稅也會傷害連鎖餐廳，因為到頭來消費者的預算不會增加，隨著預算進一步緊縮，這一趨勢將加速；此外這些餐廳銷售的高利潤商品如酒類會受到更大影響，因為其中一些品牌來自國外。」

另外特朗普對所有進口車加徵25%關稅政策，也已經衝擊汽車業勞工，跨國汽車巨頭斯特蘭蒂斯（Stellantis）已暫停部份加拿大和墨西哥廠的生產，工人們各個膽戰心驚：「坦白說有點緊張，目前美國的情況發展肯定會影響我們，如果車賣不出去我們就沒工作了。」擔心汽車銷量差產量減之後，基層員工就等著倒大楣。

溫莎大學教授Peter Frise也指出「如果汽車銷售停滯，製造業就會停止，不生產汽車就得解僱工人，會如滾雪球般影響全球經濟」。

關於特朗普自認的關稅經濟革命或是醫病說，經濟學家直言根本過度簡化，因為製造業根本不可能一夕回流美國。埃默里大學經濟教授Thomas Smith便直指：

羅馬不是一天建成的，製造設施也不是，比如在喬治亞州的Rivian工廠，可能需要3到5年才能建成。

反之大規模加徵關稅，引爆的經濟震盪疼痛感才剛剛開始，分析師評估，美國出現經濟衰退的可能性恐怕又提升到百分之50以上。

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