直播途中被槍殺　菲律賓電台主持鏡頭前慘死震驚全國｜有片

菲律賓發生震驚全國的記者謀殺案，廣播電台主持人朱馬隆（Juan Jumalon）正在直播新聞內容時，被兇徒闖入工作室槍殺，遇害過程都透過鏡頭播送出去。



57歲的朱馬隆是一名省級新聞報道員，也被暱稱為DJ約翰沃克（DJ Johnny Walker），他定居在西米薩米斯省（Misamis Occidental）卡蘭巴市（Calamba），未料5日在自宅工作室直播新聞節目時，被偽裝成聽眾的槍手殺害。

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根據直播影片，朱馬隆報道至一半，突然抬頭望向鏡頭外，接着2聲槍聲響起，儘管音樂仍在持續播放，但他已經滿臉是血，癱坐在椅子上。

隨後兇徒還扯下死者脖子上的金項鍊，與屋外等待的另一名同夥會合，騎電單車逃離。

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朱馬隆在送醫途中宣告不治，當局隨即展開調查，儘管直播並未拍攝到到槍手面容，但警方正在積極調查屋內及鄰居的閉路電視，試圖找出蛛絲馬跡。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）發表聲明，強烈譴責槍擊件，並稱已下令國家警察追查、逮捕並起訴兇手：「在我們的民主國家，針對記者的攻擊，以及針對新聞自由的威脅，都是不可容忍的。這些人將為他們的行為承擔全部後果」。

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《衛報》及《每日郵報》指出，數十年來，菲律賓都被視為記者最危險的地方之一，鄉村地區有大量非法槍械、執法力量薄弱，都是新聞工作者面臨的安全問題之一。

新聞自由監督機構「菲律賓全國記者聯盟」（NUJP）指出，朱馬隆是該國自1986年恢復民主以來，第199名被殺害的記者：「這次攻擊發生在朱馬隆家裏，同時也是他的廣播電台所在地，因此更應該受到譴責。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】