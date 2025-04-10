特朗普簽令取消水壓限制「讓淋浴再次偉大」：護理我的秀髮

美國總統特朗普（Donald Trump）4月9日簽署行政命令，取消奧巴馬（Barack Obama；又譯歐巴馬）、拜登（Joe Biden）時期對淋浴花灑的水壓限制，宣布要終止對水壓的過度監管，並兌現他「讓美國的淋浴再次偉大」（Ｍake America's showers great again）的競選承諾。



據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，自首次擔任總統以來，特朗普一直在反擊各種他認為阻礙淋浴發展的能源效率標準和法規，認為過度管制阻礙美國經濟，並扼殺個人自由。

特朗普9日在橢圓形辦公室（Oval Office）說：「就我而言，我喜歡舒服地洗澡，護理我美麗的頭髮。但我必須站在淋浴器下15分鐘（頭髮）才會濕透，然後水就滴下，這太荒​​謬了。」

白宮9日在社交平台X發帖稱：「特朗普總統簽署一項行政命令，終止對水壓的過度監管並結束淋浴戰爭。讓美國的淋浴再次偉大！」