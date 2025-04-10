特朗普「對等關稅」玩盡全世界　這些國家卻是潛在受益者？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策變了又變，對全球眾多國家加徵「對等關稅」後，又宣布「暫緩」90天，稅率統一降至普遍的10%，唯獨再提升對中國進口的稅率。全球貿易夥伴和市場大受影響，路透社指，關稅改變國際貿易格局，不過也有潛在得利者，巴西、埃及和新加坡等國家有機會從中受益。



特朗普的「對等關稅」包括針對美國的長期盟友和密切貿易夥伴，如歐盟、日本和韓國，面臨高達20%或以上的關稅，雖然如今特朗普宣告「暫緩」提升至更高的稅率，但90天後仍有可能繼續調升；另一些國家則因此看到填補貿易缺口的機會。

巴西是美國商品的淨進口國，在美國的原有「對等關稅」計劃中，美國對這國家的關稅稅率最低，僅10%；由於中國可能對美國農產品實施報復性關稅，作為農業出口大國的巴西能補上美國農產品對華出口的缺口。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

摩洛哥、埃及、土耳其和新加坡都對美國有貿易逆差；孟加拉和越南等則對美國存在巨額貿易順差且分別面臨着37%和46%的預期關稅。前幾個國家可以從後者那裏找到發展機會。

埃及與土耳其合資紡織品企業 T&C Garments 將中國、孟加拉和越南視為競爭對手，其董事長 Magdy Tolba 表示：「美國對其他國家徵收更高的關稅。這給埃及一個非常好的成長機會。」

2024年6月18日，中國山東，圖為一名工人在濱州一間生產布料的工廠中檢查一些將出口至韓國等地的商品。（Getty）

報道指，土耳其的鋼鐵和鋁出口因早先的美國關稅而受到打擊，但現在其他全球貿易商承受更高的關稅，土耳其將從中受益。