特朗普「對等關稅」玩盡全世界 這些國家卻是潛在受益者？
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策變了又變，對全球眾多國家加徵「對等關稅」後，又宣布「暫緩」90天，稅率統一降至普遍的10%，唯獨再提升對中國進口的稅率。全球貿易夥伴和市場大受影響，路透社指，關稅改變國際貿易格局，不過也有潛在得利者，巴西、埃及和新加坡等國家有機會從中受益。
特朗普的「對等關稅」包括針對美國的長期盟友和密切貿易夥伴，如歐盟、日本和韓國，面臨高達20%或以上的關稅，雖然如今特朗普宣告「暫緩」提升至更高的稅率，但90天後仍有可能繼續調升；另一些國家則因此看到填補貿易缺口的機會。
巴西是美國商品的淨進口國，在美國的原有「對等關稅」計劃中，美國對這國家的關稅稅率最低，僅10%；由於中國可能對美國農產品實施報復性關稅，作為農業出口大國的巴西能補上美國農產品對華出口的缺口。
摩洛哥、埃及、土耳其和新加坡都對美國有貿易逆差；孟加拉和越南等則對美國存在巨額貿易順差且分別面臨着37%和46%的預期關稅。前幾個國家可以從後者那裏找到發展機會。
埃及與土耳其合資紡織品企業 T&C Garments 將中國、孟加拉和越南視為競爭對手，其董事長 Magdy Tolba 表示：「美國對其他國家徵收更高的關稅。這給埃及一個非常好的成長機會。」
報道指，土耳其的鋼鐵和鋁出口因早先的美國關稅而受到打擊，但現在其他全球貿易商承受更高的關稅，土耳其將從中受益。
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