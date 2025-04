特朗普關稅｜政策急轉彎引內幕交易質疑？　多名參議員籲展開調查

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)發動的關稅戰再有驚人發展,特朗普美國時間4月9日下午宣布,鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求,他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」,惟將對中國的關稅增加到125%。據美國媒體報道,特朗普呼籲民眾「買股票」的推文和其後暫緩加徵對等關稅的決定,一舉推動美股標普500指數創下了二戰後第三大的單日升幅。多名美國參議員事後大聲質疑,特朗普這種搖擺不定的決策背後是否存在內幕交易的行為和動機,認為應就事件展開調查。



據《時代》雜誌報道,民主黨參議員希夫(Adam Schiff)9日呼籲國會對特朗普總統是否參與內幕交易或操控市場展開調查,因為特朗普突然叫停「對等關稅」,導致美股股價大幅飆升。

加州民主黨人希夫向《時代》雜誌表示:「我會盡我所能去尋找答案,從家族迷因幣(Family meme coins)到其他類似的情況,都涉及內幕交易及中飽私囊。我希望很快就能找到答案。」

2025年4月7日,美國華盛頓,民主黨參議員亞當希夫(Adam Schiff)出席由眾議院和參議院民主黨人組織的聽證會,聽證會內容涉及特朗普政府對司法部的態度,以及他對那些處理他不喜歡的案件的律師事務所的態度。(Reuters)

據報道,特朗普9日下午突然宣布叫停實施「對等關稅」後,美股標準普爾500指數旋即飆升逾9%。9日上午9時37分,特朗普在其個人社交平台撰文指:「現在是買入(股票)的好時機!!!」他署名DJT,是他的英文全名Donald John Trump的簡寫,亦是他旗下上市公司特朗普媒體與科技集團(NASDAQ: DJT)的股票代號;DJT股價9日大升$3.61(21.67%),收報$20.27。

報道指,類似的內幕交易調查,屬於美國國會內部諸如參議院司法委員會或參議院財政委員會的職權範圍。

遺憾的是,目前這兩個委員會的主席都是共和黨人,分別為艾奧瓦州共和黨參議員Chuck Grassley和Mike Crapo,這兩人基本不太可能與白宮發生直接衝突。而像希夫這樣的參議員雖然可利用個人團隊開展調查,但此類調查卻缺乏傳召權,也很獲得到太多有用的資訊。

對此,不少民主黨參議員9日亦加入希夫的陣營,試圖推動國會跟進特朗普涉嫌內幕交易的問題。

其中,民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)就在X平台上撰文表示:「我呼籲調查特朗普總統是否操控市場以協助他的華爾街捐款人獲利,而與此同時,美國民眾和小企業卻為此付出了代價。」(I'm calling for an investigation into whether President Trump manipulated the market to benefit his Wall Street donors—all while working people and small businesses paid the price.)

2025年4月8日,美國華盛頓特區國會山,代表馬薩諸塞州的民主黨參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 在美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 出席參議院財政委員會聽證會,聽取有關總統特朗普(Donald Trump)貿易政策的證詞時發表講話。(Reuters)

沃倫質疑:「特朗普是否幫助內部人士利用他反覆無常的關稅政策來牟利?這看起來確實是腐敗的行徑。」(Did Trump help insiders cash in on his tariff flip-flopping? It sure looks like corruption.)