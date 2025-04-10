特朗普關稅｜中國駐澳洲大使籲攜手抵制　澳副總理拒絕

中國面對美國祭出高達125%的關稅，除了反擊把對美關稅提升至84%，還尋求與其他國家聯手應對美國「對等關稅」。中國駐澳洲大使肖千周四（4月10日）透過澳洲媒體表明願與澳洲攜手抵制貿易保護主義，但澳洲副總理馬爾斯（Richard Marles）公開拒絕，表示更關心澳洲自己的貿易利益。



中國駐澳洲大使肖千在《悉尼先驅晨報》撰文譴責美國，指貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。他寫道：「包括澳洲、中國在內的國際社會，應該堅決反對單邊主義和保護主義，攜手捍衛多邊貿易體制。」

2024年6月1日，澳洲副總理兼防長馬爾斯在新加坡香格里拉對話發表講話。（Reuters）

但馬爾斯之後對澳洲九號電視台（Nine News）表示：「我們不會與中國結盟，這事不會發生」，「我不認為我們會與中國攜手合作。」

他解釋不希望看到美國和中國之間發生貿易戰，但將追求澳洲自身利益，並專注於貿易多元化，尋求與印尼、印度、英國及阿聯酋建立更緊密關係。