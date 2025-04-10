特朗普關稅｜中國反制美國　全球網民罕見力撐：唯一有骨氣國家

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日宣布「暫緩」對等關稅90天，稅率統一降至普遍的10%，唯獨對中國進口稅率由104%提高到125%。面對威脅，中國毫不退讓，反擊調升對美關稅至84%。此舉在網上引起激烈討論，許多外國網民紛紛讚許中國政府的做法，甚至有日本網民也罕見指中國是「唯一有骨氣的國家」。



中國外交部發言人毛寧周四（4月10日）在社交平台X（舊稱Twitter）發布一段1953年的毛澤東影片，並配文：「我們是中國人。我們不怕挑釁。我們不會退縮。」

中美歐最新關稅形勢（01製圖）

在各大社交平台上，來自多個國家的網民不約而同地支持中國做法：「我在中國工作過四年。雖然一般的中國人冷靜而友好，但他們的文化是寧死不屈，如果你羞辱他們就要迎接相同的下場」、「我是加拿大人，很高興中國和我們一樣將抵制美國產品」、「美國人支持中國！我們不想迎接大蕭條。」

部份網民又敦促擁有4.5億人口的歐盟也應對美方採取更強硬立場。

日本網民也在X（前稱Twitter）上評論，雖然不喜歡中國，但為敢於回擊美國的舉動感到佩服：「我願意在貿易戰中支持中國，儘管她總是愛面子。」「這才是大國，唯一有骨氣的國家！」「中國真令人佩服啊，相比之下日本什麼也做不了。」