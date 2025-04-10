路透社：為避特朗普關稅　蘋果從印度空運600噸iPhone到美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」計劃衝擊全球眾多國家，至4月9日宣布對中國以外國家暫緩90天，但10%的基本關稅將繼續有效。蘋果公司（Apple Inc.）被指急於在新關稅生效前把iPhone產品貨存運往美國，路透社10日引述消息人士報道，為應對特朗普關稅，蘋果公司租用飛機從印度向美國運送的iPhone手機規模已達到600噸，多達150萬部。



報道表示，此前該公司已讓印度工廠加大產量，並要求富士康在印度最大工廠的營運時間延長至周日，已實現iPhone產量增加20%目標。

2023年4月5日，印度孟買一家商場，人們路過一家蘋果商店。（Reuters）

白宮發言人：特朗普認為蘋果可在美生產

儘管特朗普稱「美國有能力造iPhone」，分析人士指出，由於蘋果高度依賴從中國進口的產品，總統仍對華進口產品加徵共125%的關稅，美國iPhone價格可能飆升。這一關稅比例遠遠超過特朗普本來準備向印度徵收的26%「對等關稅」（特朗普已宣布暫緩90天）。

消息人士補充說，蘋果遊說印度機場有關部門將南部泰米爾納德邦首府金奈機場（Chennai Airport）的通關時間由30小時縮短至6小時。這個位於印度製造業中心的機場，其安排模仿蘋果在一些中國機場採用的通關模式。