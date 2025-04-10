特朗普關稅｜白宮顧問：正考慮15國提案 部份接近達成協議
撰文：莊勁菲
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美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周四（4月10日）表示，美國正在考慮15 個國家提出的關稅協議提案，並已接近與其中一些國家達成協議。此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2日宣布對全球貿易夥伴加徵「對等關稅」，至9日表示對中國以外國家暫緩90天，但10%的基本關稅將繼續有效。
哈塞特在白宮對記者說：「美國貿易代表署（USTR）告知我們，目前可能有15個國家提出明確提議，我們正在研究和考慮，並決定這些提議是否足以提交給總統。」
他表示政府貿易政策負責人將於周四較晚時候在白宮開會， 「確保我們首先納入那些對完成這項工作最重要的國家。」他預計未來三四週內貿易協定將取得很大進展。
哈塞特早些時候對CNBC表示：「有大量交易即將完成。」他還表示特朗普周三決定90天暫停加稅是「一個非常系統化、精心策劃的舉措」，只是結果剛好與債券市場動盪同時發生。
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