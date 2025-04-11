關稅戰｜特朗普瘋狂政策衝擊旅遊業　美國民眾憂成磨心取消外遊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布多國「對等關稅」，掀起關稅風暴。一些美國人因特朗普近期瘋狂的舉動和言論，對出國旅遊產生猶疑，擔心其他國家對美國不滿使美國遊客成眾矢之的。部分歐洲和加拿大人也因美國對多國日益分裂的關係，考慮取消赴美旅遊計劃。



美媒報道，特朗普第二任期僅開始幾個月，美國就已挑釁多國：揚言納加拿大為第51州、接管格陵蘭、稱歐盟成立是為佔美國便宜、並對多國徵關稅。據旅遊經濟學（Tourism Economics）研究數據，預計今年赴美國際旅客數量將下降5.1%。一些歐洲國家則建議跨性別者避免前往美國。

圖為2025年4月5日在英國倫敦的反特朗普示威，抗議者掛起「別插手」（Hands Off）標語，並手持倒轉的美國國旗（REUTERS）

美國人憂慮出國旅行

Socialtours旅行社創始人Gyawali接受採訪時表示，他最近經歷20多年職業生涯中第一次遇到的事情：一位美國客戶因本屆政府的行為擔憂出國旅行不安全，因此放棄尼泊爾之旅。他還稱，其他美國客戶表達類似擔憂的情況也有所增加。

對於一些計劃出國旅行或已在旅行的美國人來說，特朗普第二任期的影響是深刻的，因為政府的舉動正改變全球對美國和美國人的看法。有些人對出國旅行表示擔憂或猶疑，因他們認為現任政府的政策和行動會招致強烈反對。

圖為2025年3月29日，住在西班牙的美國人抗議美國總統特朗普（Donald Trump）的政策。（Reuters）

英國市場研究公司YouGov最新數據顯示，歐洲七個主要國家的「歐洲人對美國好感度」大幅下降。其中丹麥對美國的印象最差，僅有20%的丹麥人對美國持好感。

歐洲、加拿大人考慮取消美國行程

在特朗普反歐言論和關稅戰的背景下，歐洲遊客也在重新考慮美國旅遊計劃。法國旅遊顧問公司Protourisme的總經理Didier Arino表示，反特朗普情緒導致法國人前往美國的旅遊興趣出現「前所未有」的下降，美國原本是法國遊客首選的長途旅遊目的地。

英國維珍航空（Virgin Atlantic）最近也警告稱，跨大西洋飛往美國的航班需求已經放緩。航空分析公司OAG則稱，4月至9月加拿大和美國之間的航班​​預訂量與去年同期相比急劇下降70％。