特朗普關稅｜分析顯示美國汽車製造商成本恐增1080億美元

根據美國汽車研究中心的新分析報告，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於本月初開始實施的25%汽車關稅，將導致美國汽車製造商2025年的成本增加約1080億美元（約8377億港元）。



路透社報導，號稱「底特律三巨頭」 （Detroit Three） 的通用汽車、福特汽車和佳士拿（Chrysler），是美國最大的汽車製造商。

總部位於密歇根州安娜堡的美國汽車研究中心星期四（4月10日）發佈的研究報告發現，總部位於底特律的福特汽車、通用汽車及吉普車和「公羊貨車」製造商Stellantis的成本將增加420億美元（約3258億港元）。

報告指出，底特律三巨頭在美國生產的每輛汽車的進口零部件，平均可能被徵收近5000美元（約3.88萬港元）的關稅; 它們進口的每輛汽車平均可能被徵收約8600美元（約6.67萬港元）的關稅。

特朗普的25%汽車進口關稅已在4月3日生效，由於汽車零部件來自世界各地，這一舉措將對整個汽車行業造成衝擊。

在墨西哥和加拿大生產的汽車都面臨徵稅，但遵守《美墨加協定》條款的汽車製造商可以扣除美國零部件的價值。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

關稅迫使汽車製造商調整生產方式，通用汽車增加了印第安那州一家工廠的卡車產量，而Stellantis暫時關閉了分別位於墨西哥和加拿大的一家工廠，這些措施對相關的另外五家美國工廠造成影響。

美國汽車研究中心估計，底特律三巨頭每輛汽車的進口零部件的平均關稅成本為4911美元（約3.81萬港元），高於行業平均水準的4239美元（約3.29萬港元）。 進口汽車方面，整體汽車行業每輛汽車的平均關稅成本為8722美元（約6.77萬港元），底特律三巨頭每輛汽車的平均關稅成本為8641美元（約6.7萬港元）。

代表底特律三巨頭的美國汽車政策委員會主席布朗特（Matt Blunt）在一份聲明中表示，美國汽車研究中心的報告表明「25%的關稅將給汽車行業帶來巨大的成本」。

福特汽車、通用汽車和Stellantis計劃與特朗普政府繼續進行對話，以實現增加美國汽車產量的共同目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

