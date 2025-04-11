關稅戰｜美財長貝森特稱特朗普「誘敵深入」時　露出一絲奸笑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日宣布，除中國外的國家，對等關稅政策暫緩90天。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）談起關稅問題時稱，特朗普是有意誘使對手（中國）陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少網友留意到。

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博影片截圖）

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博影片截圖）

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博影片截圖）

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博影片截圖）

美財長貝森特談起關稅問題時稱，美國總統特朗普是有意誘使中國陷入不利的局面，說到這句話的時候，他露出了一絲「奸笑」，被不少中國網友留意到。（微博圖片）

特朗普9日暫緩對多數國家的「對等關稅」，唯獨對中國關稅拉高至125%，盼施壓對方低頭來談。特朗普解釋自己針對中國的「125%高關稅」決定時說，目前已有超過75個國家與他的政府聯繫，但它們與中國不同，沒有對美國進行任何報復，而是積極連絡美國希望進行談判，商討貿易及關稅等問題。

而貝森特9日談起關稅問題時，為最新政策護航，說總統特朗普迫使中國陷入不利局面，中國向全世界展示了它是一個「不良行為者」，未來美國將與沒有採取報復措施的盟友合作，作為一個集體來對付中國。

在提到特朗普的行為是「誘敵深入」時，貝森特罕見的露出了一絲奸笑，而這一絲奸笑也被中國網友給捕捉到，不少人驚呼：

壞透了。

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