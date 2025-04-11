特朗普關稅｜至少20代表團據報世貿會議上批評美國政策　包括香港

俄衛網引述一名接近世界貿易組織的知情人士稱，約20個世貿組織成員國在4月10日召開的世貿組織商品委員會會議上對美國徵收關稅的做法提出批評。



消息人士稱：「至少20個代表團對美方關稅政策表達不滿。」據其稱，參與批評的成員包括中國、瑞士、挪威、哈薩克、新西蘭、香港、英國、澳洲、新加坡、加拿大、日本以及其他世貿組織成員國。

他補充道：「俄羅斯也就該議題發言，表達了立場。」

據介紹，美國在回應中國時表示，因相關爭議已提交至世貿組織的爭端解決機構處理，美方將暫不發表評論。

此前，另一位消息人士告訴記者，中國代表團在會上表示，中方對美國相關舉措引發全球經濟高度不確定性深表遺憾，因為「每日不斷出現的新干擾，正在破壞各國企業及整體經濟賴以維系的穩定局面」。

美國總統特朗普4月2日簽署行政令，對進口自其他國家的商品徵收「對等關稅」，最低基準稅率為10%。而有57個國家自4月9日起面臨高於基準的關稅。據美方解釋，稅率根據美國與具體國家的貿易逆差計算得出，目的是使平衡取代逆差。

然而，特朗普4月9日表示，鑒於超過75個國家未實施反制措施並請求開啟貿易談判，美國將在未來90天內對除中國外所有國家徵收10%的基準進口關稅。在實施一連串貿易戰措施後，美國目前向中國徵收145%的關稅，中國向美國徵收125%的關稅。