中國財政部：調整對原產於美國進口商品關稅　由84%提高至125%

中國財政部周五（11日）表示，自2025年4月12日起，調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》規定的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。



2025年4月10日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。美方對華肆意加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，置美國自己構建的二戰後全球經濟秩序於不顧，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。中方對此強烈譴責。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公布公告，自2025年4月12日起，調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）規定的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。其他事項按照《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）執行。

中方稱，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話，在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

中方介紹就「對等關稅」追加提起訴訟 敦促美方取消所有單邊關稅措施

中國商務部周五介紹中國在世貿組織就美國進一步提高所謂「對等關稅」追加提起訴訟，稱，美方徵稅措施，是典型的單邊霸淩脅迫做法，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。中方將堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施。