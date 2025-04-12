印尼解除禁令　iPhone 16終在當地開售

經過數月的禁售期後，美國蘋果公司iPhone 16系列終於在周五（4月11日）於印尼市場發售。



儘管iPhone 16早在2024年9月已在全球發布，但它在印尼的上市一再推遲。原因是蘋果公司未能滿足印尼政府關於「本地化生產」的相關政策，因而遭遇銷售禁令。

根據印尼現行法規，智能手機產品必須包含至少35%的本地組件。印尼政府希望通過此舉提升本國製造業的競爭力，擴大就業機會，並降低對進口電子產品的依賴。然而，蘋果公司最初未能滿足這一要求。

印尼原先指於蘋果公司未能達到當地投資目標，因此一度禁售iPhone 16。（Getty Images）

中新社報道，蘋果最初曾提出1億美投資計劃，以換取銷售許可，但印尼政府認為其投資規模和承諾不符合公平性原則，因而拒絕該提案。近年來，蘋果將部分生產線轉移至印度和越南等國家，但在印尼投資力度較低。

直到3月，蘋果宣布其最新款智能手機將重新在印尼市場發售，並說已與印尼政府達成新的投資協議。印尼工業部透露，目前iPhone 16系列產品的本地組件含量已達40%，超過最低門檻。此次在印尼開售的包括多個型號的iPhone 16系列產品。

據印尼媒體報道，蘋果已承諾在印尼投資1.6億美元用於建設研發與創新中心；此外，通過第三方供應商在峇淡島投資建設一座用於生產Air Tag及其他組件的裝配工廠，預計投資額為2億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

