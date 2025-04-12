貿易戰｜總理卡尼：加拿大勞工市場惡化 擬5月初與美國展開談判
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球各國展開的貿易戰正酣之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）4月11日指出，特朗普發動的貿易戰已導致加拿大勞工市場惡化，加拿大計劃於5月初和美國展開新貿易協議的談判。加拿大將於4月28日舉行大選，卡尼將代表自由黨競逐首相之位。
據法新社報道，卡尼在忙於出席大選的競選活動之際，與負責處理美國關係的內閣成員會面後，作出上述的聲明。
報道指，卡尼3月14日就任總理後與特朗普通話，兩位領導人同意在加拿大舉行大選後討論雙方未來的貿易關係。
卡尼證實，加拿大和美國將在未來數周內展開談判。
據報道，卡尼警告，貿易戰導致「金融環境緊縮、全球經濟出現放緩的初步訊號」，並「對加拿大勞工市場造成負面影響」。
報道提到，加拿大是美國最大的貿易夥伴；從加拿大出口到美國的汽車、鋼鋁和其他部份貨品均需繳納特朗普開徵的關稅。目前數千名加拿大汽車工人的工時已被縮減。
目前的民調顯示，卡尼領導的自由黨預計將贏得月底舉行的大選，但在競選活動的最後數週，選情亦可能發生變化。
由博勵治（Pierre Poilievre）領導的最大反對黨保守黨堅稱，選民最終將不會希望由自由黨連續第四次執政，因為前總理特魯多（Justin Trudeau）執政十年期間生活成本飆升。
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