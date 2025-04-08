加拿大：中國政府相關微信公眾號抹黑卡尼　駐加大使館：惡意栽贓

英國媒體引述加拿大政府報道，有與中國政府關聯的微信公眾號，發布針對總理卡尼（Mark Carney）的不實訊息，試圖影響加拿大4月28日舉行的大選。



路透社4月8日引述加拿大樞密院辦公室（Privy Council Office）報道，一個名為「有理兒有面」的微信公眾號發布有關總理卡尼的不實資訊。

2025年4月7日，加拿大卑詩省薩尼奇頓（Saanichton），總理卡尼（Mark Carney）在其競選之旅期間發表演說。（Reuters）

據報道，情報顯示該公眾號與中國共產黨有關。訊息內容針對卡尼的個人資歷和過往工作經驗，目標是在加拿大居住中國人，試圖影響和操控當地華人在本月底大選中投票的意向，惟該聲明強調這個作法不會成功。

在渥太華，中國駐加拿大大使館回應指控時表示，不了解加方提及的「信息行動」，但僅憑社交平台個別言論，就對中國政府進行無端攻擊抹黑，極其荒謬，毫無道理，中方對此堅決反對，絕不接受。

圖為2017年12月5日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接待加拿大總理杜魯多前，會場已擺放到的中國及加拿大國旗。（Getty）

發言人又指，加拿大大選是加拿大內政，中方一貫堅持不干涉他國內政的原則，從未也沒有興趣干涉加拿大內政；同時堅決反對將加拿大內部事務同涉華因素相關聯，又指對中國惡意栽贓抹黑，不利於中加關係健康穩定發展。