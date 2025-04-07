關稅戰｜施紀賢：全球化已結束　承諾盡一切方式保障英國國家利益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起全球關稅戰，各地股市隨即遭「血洗」。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，理解特朗普推動關稅的背後原因，並認為全球化已成過去。



唐寧街首相府發言人4月6日向《泰晤士報》（The Times）發聲明指，施紀賢表示特朗普作出一些大家不認同的事情，但有民眾支持他的理由。

施紀賢稱，世界已經改變，全球化已結束，大家正身處一個新時代。又認為有需要展現他們的態度、一個更積極及改革主義的工黨政府，為全國民眾解決疑難。

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

報道提到，施紀賢在即將發表的講話中強調全球化的結束，並承認自由貿易和大量移民的政策導致數以百萬計選民失望。

英國遭特朗普政府加徵10%關稅，施紀賢5日曾與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，重申貿易戰不符各方利益，但任何事情都不應該被排除在外。而他暫時尚未與特朗普討論關稅問題，不過在《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）的撰文中，施紀賢就表明會繼續致力與美國達成貿易協議務求避開關稅，並同時考慮國家干預以保障國家利益。

施紀賢表示，政府會加快推動計劃，冀提升本土競爭力，以減少受到全球衝擊。