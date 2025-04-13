俄烏戰爭｜特朗普：停火談判或有進展　有時需在妥協或閉嘴二揀一

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（4月12日）說，結束烏克蘭戰爭的談判可能進展順利，但「到了一定時候，你一是妥協，一是閉嘴」（either put up or shut up）。



路透社報道，特朗普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「我認為烏克蘭和俄羅斯的關係可能進展順利，很快你們就會知道了。」

「到了一定時候，你要麼妥協，要麼閉嘴，我們拭目以待，但我認為進展順利。」

在對記者發表上述言論的前一天，特朗普曾對俄羅斯表示失望，並要求俄羅斯儘快達成協議。

特朗普要求俄羅斯儘快就俄烏停火達成協議。（Reuters）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日也稱讚特朗普，稱其比任何其他西方領導人都更了解烏克蘭衝突。

他在土耳其舉行的安塔利亞外交論壇上說：「特朗普總統是西方領導人中第一個，而且我認為迄今為止是唯一一個多次堅定地表示將烏克蘭納入北約是一個巨大的錯誤的人。這正是我們強調的衝突根源之一。」

在談到俄烏兩國達成的暫停襲擊對方能源設施的協議時，拉夫羅夫說，莫斯科一直信守承諾，並指責基輔幾乎每天都襲擊俄羅斯的能源基礎設施。

「我把我們向美國、聯合國和歐安組織提交的清單——也就是烏克蘭在過去三周內對俄羅斯能源基礎設施發動襲擊的事實清單，交了土耳外長菲丹（Hakan Fidan）。」

自暫停令實施以來，烏克蘭也多次指控俄羅斯襲擊其能源設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

