通用汽車暫停加拿大電動車組裝廠　工會：關稅影響銷量

美國通用汽車（General Motors）加拿大子公司周五（4月11日）表示，由於電動貨車的需求低於預期，將暫時停止位於加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll）的CAMI組裝廠的生產並裁員。一間加拿大工會則表示，這一決定也受到美國對加拿大加徵進口關稅的影響。



加拿大通用汽車表示，決定在春季和夏季的大部分時間停止CAMI工廠的生產，是因為電動貨車BrightDrop的市場需求低迷和過高的庫存，否認是因為美國對加拿大汽車生產徵收的關稅。

2025年2月3日，加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll），美國通用汽車子公司BrightDrop的CAMI電動汽車組裝廠標誌，這是加拿大首個全面電動汽車製造廠。（Reuters）

該公司發言人賴特（Jennifer Wright）在一份聲明中表示，公司正在進行「營運和就業調整，以平衡庫存並使生產計劃與當前需求保持一致」。

工會：美國關稅也將影響銷量

2022年12月5日，美國通用汽車子公司BrightDrop在加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll）的CAMI電車組裝廠，展示一連ZEVO 600電動車。（Reuters）

代表CAMI工人的加拿大Unifor工會證實，裁員將於周一開始，工廠將在5月短暫復工後停工至10月，之後將實施單班制，這意味約500名工人將無限期失業。

工會主席派恩（Lana Payne）則稱，CAMI停工不僅是因為BrightDrop需求低迷，「現實是，美國關稅正導致北美每一台汽車預期銷量的巨大落差。」