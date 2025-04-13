美媒：特朗普家族頻繁參與加密貨幣項目　獲利近10億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正熱衷於加密貨幣投資，自去年美國大選以來，他的家族也頻繁參與相關項目。美國彭博社4月12日發文稱，公開數據顯示，特朗普家族已涉足非同質化代幣（NFT）、比特幣（Bitcoin）「挖礦」、發布個人加密貨幣等業務，並通過這些項目獲得近10億美元（約78億港元）賬面收益。



特朗普曾是加密貨幣懷疑論者，在2021年6月的一次採訪中，他公開批評加密貨幣是「影響美元價值的騙局」，主張對加密貨幣進行嚴格的監管。但為了在2024年美國大選中獲勝，特朗普很快改變了對美國數字資產行業的態度，他開始向加密貨幣企業示好。

依靠房地產業發家的特朗普如今已是美國最富有的總統。在2016年首次當選後，特朗普的律師成立了一個信託來處理商業事務。該信託的管理者之一、特朗普的次子埃里克（Eric Trump）今年4月曾對彭博社表示：「我不與白宮合作。長期以來，我們一直相信加密貨幣。」

2024年11月6日，特朗普小兒子埃里克（Eric Trump）、二媳婦拉拉（Lara Trump)、大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在西棕櫚灘聆聽美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）發表講話。（Reuters）

彭博社指出，特朗普家族參與加密貨幣投資的時間並不長。2022年12月，在美國成人教育公司The Learning Annex創始人比爾·贊克（Bill Zanker）的提議下，特朗普開始售賣NFT數字交易卡，相關產品主要包括特朗普身着超級英雄服裝或擺出打高爾夫等各種姿勢的圖像。

去年，特朗普還為購買他的NFT數字交易卡的支持者舉辦了晚宴。財務訊息顯示，這一業務為特朗普帶來了數百萬美元的收益。

圖為特朗普孫女、小特朗普的女兒凱伊（Kai Trump）在社交平台X發布的慶祝勝選大合照。（X/ @KaiTrumpGolfs）

2024年9月，即美國總統選舉開始前不久，特朗普家族宣佈推出加密貨幣項目「世界自由金融」（World Liberty Financial）。該項目自成立以來一直在購買以太幣、波場幣等加密貨幣，但尚未推出其承諾的「去中心化金融」服務，例如在沒有中介的情況下借出加密貨幣。

報道稱，特朗普家族控制的公司DT Marks DeFi LLC擁有「世界自由金融」60%的股權。根據發行文件，與特朗普有關聯的公司可以獲得淨收入的75%。在上個月完成第二輪代幣銷售後，「世界自由金融」已在代幣銷售中籌集了5.5億美元（約42.7億港元）。

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署有關加密貨幣的行政命令。（Reuters）

值得注意的是，「世界自由金融」的聯合創始人之一是扎克·威特科夫（Zach Witkoff），他是特朗普政府中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的兒子。扎克·威特科夫幫助特朗普家族與其他參與者建立聯繫，這引發批評人士對於潛在利益衝突的質疑。

今年1月，在特朗普正式就任美國總統前幾天，他和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）又先後推出個人迷因幣。這種加密貨幣沒有實際的經濟或交易價值，通常被視為一種投機交易工具。迷因幣1月為與特朗普有關的實體帶來了超過1140萬美元的收益，但其價格很快暴跌。

2月初，特朗普媒體科技集團（TMTG）宣布，已為一系列「美國優先」（America First）主題的投資產品申請商標，其中包括與比特幣有關的「Truth.Fi Bitcoin Plus ETF」。3月25日，「世界自由金融」（World Liberty Financial）宣布推出與美元掛鈎的穩定幣USD1，由美國政府短期國債、美元存款和其他現金等價物支持，最初將在以太坊和幣安智能鏈區塊鏈上鑄造。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

當地時間3月31日，特朗普家族表示，他們計劃推出一家專注於比特幣「挖礦」的合資企業。彭博社指出，「比特幣礦工」群體是特朗普競選的重要支持者之一。2024年6月，特朗普曾在海湖莊園接待多名「挖礦」企業高管，承諾將在重返白宮後為他們提供支持。

美國《華爾街日報》上個月還曾拋出重磅消息，稱特朗普家族已與加密貨幣交易所幣安商討了入股事宜，一度令加密貨幣BNB飆升。不過幣安創始人趙長鵬隨後在社交媒體上否認了此事，並稱這篇報道是「為了攻擊總統的加密貨幣政策而寫的，上屆美國政府『打擊加密貨幣之戰』的殘餘勢力仍在興風作浪」。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

彭博社統計稱，根據公開的數據，即使考慮特朗普挑起的「關稅戰」引發的市場波動，這些加密貨幣項目依然為特朗普家族帶來近10億美元的賬面收益。

美國康奈爾大學貿易政策教授埃斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）評論稱：「特朗普和他的家人似乎想在進一步的監管行動開始前，在該領域建立廣泛的立足點，因為這些行動可能提高加密資產的估值。」

不過，這些舉措也引發外界對於特朗普家族「圈錢」和利益衝突的質疑。由於加密資產能夠在幾乎不透明的情況下迅速吸引數十億美元的投機資金，道德專家和業內人士近期紛紛警告說，特朗普家族投入加密貨幣或將導致利益衝突甚至是國家安全風險，還可能成為利益集團試圖收買總統影響力的手段。

2024年3月9日，法國巴黎，圖為路透社設計照片，其中可見印有比特幣標誌的硬幣。（Reuters）

前白宮主管安東尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）表示：「現在世界上任何人都可以簡單點幾下鼠標，將錢存入美國總統的銀行賬戶。」奧巴馬（Barack Obama）政府時期的前白宮道德顧問諾曼·艾森（Norman Eisen）擔心，「特朗普試圖獲取的利益與他監管該行業的職責之間存在着極其嚴重的利益衝突」。

特朗普上台後不久就簽署一項行政令，要求強化美國在數字金融技術領域的領導地位，並在白宮國家經濟委員會內部成立一個數字資產市場工作組。當地時間3月6日，特朗普又簽署行政令，要求建立戰略性比特幣儲備，推動美國成為「數字資產戰略領導者」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

