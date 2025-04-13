特朗普小兒子巴倫返大學造型曝光　「蛋撻頭」不再兼增磅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前才宣布要取消花灑頭的水壓限制「要顧好我秀髮」，外媒也注意到他最小的兒子巴倫（Barron Trump）近期改變了髮型。



巴倫一改1月參加父親特朗普就職典禮時的髮膠造型，目前的髮型顯得蓬鬆隨意，體重還增加了一些。

美國總統特朗普的小兒子巴倫現身紐約街頭，髮型與出席父親就職禮當天的GEL頭向後梳形象明顯不同。（X/@EricLDaugh 圖片）

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據《每日郵報》獨家披露的照片，特朗普19歲的小兒子巴倫在前往大學上課時，打扮看起來相當休閒。他穿著Polo衫，外罩一件深藍色的寬鬆毛衣，下身搭配牛仔褲和adidas運動鞋。

此外，巴倫繼承了父親的金黃髮色，但看起來他去學校時並未特別打理頭髮，整體髮絲自然蓬鬆，顯得輕鬆隨性。另外，媒體也注意到他跟1月相比似乎胖了一些。

今年1月，巴倫在他父親就職典禮上抹了髮膠，將頭髮往上梳，整體造型正式僵硬，與年輕的特朗普有幾分相似。

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報導指出，儘管巴倫是世界上最知名的人之一，但其他匆忙上課的人卻很少多看他一眼。知情人士透露，同學形容巴倫是一個冷靜友善的人，但也有人說巴倫喜歡獨處和打電動遊戲，而不是與同學社交。

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