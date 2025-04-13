特朗普警告不供水就加關稅　墨西哥總統承諾：馬上向德州農民供水

美國與墨西哥繼續就供水問題爆發矛盾，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）警告墨西哥立即向德州（Texas）農民供水，否則出動關稅或制裁措施後，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）4月11日表示會馬上向德州農民供水。



欣鮑姆稱已向美方提出方案，墨西哥正在尋找替代方案，以遵守與美國簽訂的、有81年歷史的水資源共享條約。美方不滿墨西哥未能按時供水，引發外交爭端。

在3月底時，墨西哥北部邊境城市蒂華納（Tijuana）受乾旱氣候影響，向美國提出特別供水請求，遭美國國務院首次拒絕，反指墨方多年來未遵守條約規定。

2025年4月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往佛羅里達州西棕櫚灘，在機上回應記者提問。（Reuters）

在德州共和黨人公開指責墨西哥無視條約，損害德州農民利益後，特朗普10日更稱有意升級行動，包括關稅或制裁措施。

墨西哥和美國1944 年簽署《關於科羅拉多河（Colorado River）、蒂華納河和格蘭德河水資源利用條約》。根據該條約，墨西哥將格蘭德河流域的水送往美國，而美國則將科羅拉多河的水送往墨西哥。但由於墨西哥北部乾旱情況，該國拖欠水交付。

德州南部農民擔心若果沒有墨西哥邊境更定期的供水，棉花、柑橘和其他農產品將受影響。