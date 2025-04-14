美國賓夕法尼亞州州長官邸半夜遭縱火　38歲疑犯被捕動機待查

美國賓夕法尼亞州警方4月13日發聲明稱，州長夏皮羅（Josh Shapiro）的官邸當天淩晨遭縱火，無人受傷。51歲的夏皮羅為民主黨籍猶太人，被視為該黨競逐2028年總統的可能人選之一。警方其後表示，38歲男子巴爾默（Cody Balmer）涉縱火被捕，稱他利用自製的燃燒裝置犯案，但當局暫未公布其動機。



圖為2025年4月13日，美國賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）的官邸，當天淩晨遭縱火。（X截圖）

夏皮羅表示，在凌晨2時左右，與家人被趕至現場的警員拍門叫醒，被告知寓所發生了火災，並被安全疏散。他為事件未造成傷亡感恩，並感謝執法和救援人員保護社區。

負責調查的賓夕法尼亞州警方表示，火勢已被撲滅，但官邸部份範圍損壞嚴重，州警認定是縱火行為，調查仍在進行中，暫時未知動機。

美國媒體報道，官邸南翼嚴重焚毀，該處主要是用於招客人和擺放藝術品的大房間。至當日下午現場附近仍被警方封鎖調查。

火災發生前，身為猶太人的夏皮羅前一晚在社交平台發布照片，顯示一張擺設好的餐桌，準備與人慶祝逾越節。警方此前懸賞最高1萬美元，徵集疑犯線索。