美國總統大選｜特朗普選前一日訪3搖擺州　賓州競爭激烈成焦點

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統大選舉行前夕，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月4日到訪3個搖擺州拉票，先到北卡羅萊納州， 然後到有19張選舉人票的賓夕法尼亞州，晚上於密西根州出席造勢集會。選舉日他預定在佛羅里達州的棕櫚灘投票，以及等候選舉結果。



特朗普11月4日先到訪遭颶風蹂躪的北卡州Raleigh，向數千名支持者說：「如果我們讓每個人都出去投票，他們（民主黨）就無能為力。 」他又稱，對當地提前投票的人數強勁感到鼓舞。

在Raleigh集會結束後，他將在賓夕法尼亞州的雷丁（Reading）和匹茲堡（ Pittsburgh）進行競選活動，以密西根州的大急流城（Grand Rapids）的集會為其競選造勢作結。

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《華盛頓郵報》指出，兩黨候選人均以賓州為焦點。該報根據最近幾項民調分析，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在全國整體，以及在密西根州、威斯康辛州和內華達州，仍保持領先地位，但在賓州的領先優勢已經縮小。特朗普則在亞利桑那州、佐治亞州和北卡羅來納州仍然領先。

路透社引述特朗普陣營稱，他們認為特朗普將贏得北卡州、佐治亞州和亞利桑那州3個搖擺州。團隊又稱，但他們正在監測提早投票結果，由於顯示投票的女性多於男性，在對手強調墮胎權下，令選情存在隱憂。

根據佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室的數據，超過8000萬選民已經提前投票。