特朗普：以國安關稅形式調查半導體業　下週公布關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月13日表示，日前公布將中國進口的電子產品剔出「對等關稅」將會是短暫，又承諾會以國家安全方式調查半導體業務。他之後指，下週公布關稅細節，稱會對部分業界企業提供彈性。



路透社報道，特朗普在社交平台發文，指有關電子產品被排除在「對等關稅」外不等於豁免，而是搬到另一個關稅類別中。他稱華府將會進行國家安全關稅調查，涉及整個電子產品供應鏈。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日較早時亦發表類似言論，強調電子產品只是暫時自「對等關稅」豁免，將納入即將推出的行業類關稅（sectoral tariffs）。

盧特尼克接受美國廣播公司（ABC）訪問時提到，有關半導體、電子產品的關稅措施會在一個月內左右推出，藥品關稅也會在下個月或兩個月內實行。他指出這些產品與國家安全相關，預計實施關稅後，生產商會將生產線搬到美國。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

美國海關與邊境保衛局11日公布指引，20個產品類別獲排除「對等關稅」，當中包括智能電話、電腦和晶片，以及太陽能電池、平面電視顯示器、記憶卡及用於儲存資料的硬碟等，豁免還擴展至半導體製造設備。但盧特尼克13日稱，此安排只是暫時性。

特朗普13日表示，當局11日公布的電子產品，只是被歸入不同的關稅「類別」，並非真正豁免，又重申仍受20%「芬太尼關稅」約束。他強調，對於與美國存在不公平貿易逆差，及實施非貨幣性貿易壁壘的國家，沒有任何一個能「逃脫懲罰」，「尤其是中國，迄今為止，中國對我們（美國）最差！」

他強調，事實表明有需要在美國生產產品，才不會被其他國家所挾持，尤其是像中國這樣的敵對貿易國家，稱對方竭盡全力不尊重美國人民。美國不能繼續被對手貿易欺淩，就像過去幾十年來情況那樣，這種日子已經結束。

圖為2023年9月12日，美國加州蘋果公司總部發布iPhone 15及15 Plus新手機。（Reuters）

特朗普表示，美國即將迎來黃金時代，包括即將實施的減稅和放寬各種限制，當中很大部份已獲眾議院和參議院的批准，意味國家將有數量更多、薪酬更高的工作崗位，將有更多產品在本地生產，令美國將比以往更加強大及美好。