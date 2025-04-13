美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾揚言要美國製造業「回流」本土。美國名嘴Jimmy Fallon周四（4月10日）在他主持的清談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上稱，美國製iPhone會很不一樣，還設想用「嘿，特朗普」（Hey, Donny）取代語音助手Siri，幫用戶處理各種事項的搞笑場面。



▼「嘿，特朗普」

影片中顯示，Donny也可以像Siri一樣回答問題，但內容是諷刺特朗普風格的政策和主張。

「今天天氣如何？」

「氣候變化（Climate Change）只是中國編造的騙局！」

內容諷刺特朗普的全球氣候變化懷疑論，以及讓美國退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織（WHO）的舉動。

2017年6月1日，特朗普在白宮召開新聞發佈會，宣佈美國將退出《巴黎協定》。美國在2015年奧巴馬任內簽署了該協定。（Getty）

「最近的加油站在哪？」

「如果你開Tesla電動車，就不用加油。」

內容暗指特朗普和Tesla老闆、政府效率部（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）關係親密，並支持這家車企。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

「我的購物清單上有什麼？」

「牛奶、麵包、加拿大和格陵蘭。」

此明顯指特朗普揚言要加拿大做「第51州」、並吞格陵蘭。

2024年1月9日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上載一張地圖，美國、加拿大及格陵蘭（Greenland）均被塗上黃色。（Truth Social@realDonaldTrump）

「記得提醒我接孩子放學。」

「已經沒有教育部了，你的孩子正忙着造iPhone！」

此諷刺簽署行政命令推動廢除美國教育部，以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「全民造iPhone」的言論。