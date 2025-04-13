美國豁免部份產品「對等關稅」　中國商務部：修正錯誤做法一小步

美國4月12日公布備忘錄，豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部份產品的「對等關稅」，中國商務部發言人表示，中方正在對有關影響進行評估，又指這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步，敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消「對等關稅」的錯誤做法。



中國商務部新聞發言人稱，注意到這是繼美方4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整，應該說，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

發言人又指，以一紙行政令出台所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視，「對等關稅」自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

2025年4月12日，圖為特朗普在飛往佛羅里達州的轉機上回應傳媒問題。（Reuters）

發言人稱中方對中美經貿關係的立場是一貫的，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「中國有句古話，解鈴還須係鈴人。我們敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消『對等關稅』的錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路上來。」