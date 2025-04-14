特朗普關稅｜韓國有意在美建銅礦工廠　籲設有利韓企投資舉措

面對美國擬對銅產品徵收進口關稅的計劃，韓國政府呼籲美方採取有利於韓企在美投資興業的措施，以免韓企對美投資活動受阻。



韓聯社報道，根據美國聯邦公報周日（4月13日）消息，韓國產業通商資源部4月1日向美國商務部提交關於美國發起進口銅232調查的立場文件。產業部在文件中指出，韓產銅不僅不會對美國國家安全構成威脅，還會對美國經濟和供應鏈穩定發揮積極作用。

韓國產業部還指，韓產銅在美國銅進口中僅佔3%，且大部份韓產銅箔供應至當地韓國電池製造商，主要材料供應不確定性可能阻礙韓企對美長期投資及創造優質崗位。韓方呼籲美方充分考慮韓企對美經濟貢獻度，對有關情況進行公正合理的調查，並表示韓方期待韓美在銅貿易領域實現互惠共贏。

2024年11月9日，中國安徽，圖為一名工人在工廠中製作銅製線圈。（Getty）

美國《貿易擴展法》第232條授權總統可基於國家安全理由對特定進口產品採取限制性措施。美國商務部依據總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指示於3月10日啟動銅進口調查，預計將採取徵收關稅等措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

