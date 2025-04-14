關稅戰｜美國部分商品急加價　有品牌標明收「特朗普關稅附加費」

羊毛出在羊身上！



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅大刀揮向全球，也波及自家人，部份美企已在帳單上加入「特朗普關稅附加費」（Trump tariff surcharge），金額從5美元（約39港元）至消費總額的40％不等。

特朗普向各國大規模課徵關稅，最近有些美企因此將部分關稅成本轉嫁給消費者。（Reuters）

特朗普向各國大規模課徵關稅，最近有些美企因此將部分關稅成本轉嫁給消費者。（X@CBSMornings）

綜合外電報道，特朗普4月2日宣布向各國大規模課徵關稅，雖然特朗普認為這麼做可以保護美國勞工、減少貿易逆差，還能多為美國帶來數百億美元的收入，但許多美國企業產品的零件來自世界各地，增加關稅也導致業者成本增加，最近有些美企因此將部分關稅成本轉嫁給消費者，金額從5美元至消費總額的40％不等。

美國高檔過濾蓮蓬頭品牌「Jolie Skin」的CEO巴班席恩（Ryan Babenzien）已宣布，未來他們的消費者購買產品時，帳單金額會加計「特朗普解放關稅」（Trump Liberation Tariff）。

美國高檔過濾蓮蓬頭品牌Jolie Skin已宣布，未來他們的消費者購買產品時，帳單金額會加計「特朗普解放關稅」（Trump Liberation Tariff）。（IG@jolieskinco）

他說，商品本身並沒有提高價格，是關稅導致消費金額增加，透過帳單公開、透明的顯示這個費用很重要：

我完全贊同特朗普向所有美國消費者徵收這項關稅的決定。

值得一提的是，Jolie Skin的蓮蓬頭、濾心均在中國製造，美國向中國徵收高額關稅使得業者成本大增。

這場貿易戰連情趣用品都無法全身而退，情趣用品品牌「Dame」也開始在帳單增列1項5美元的「特朗普關稅附加費」，並標記特朗普髮型的圖案，以告知消費者該項額外費用「從何而來」。

情趣用品品牌「Dame」CEO菲恩（IG@afinehuman）

「Dame」開始在帳單增列1項5美元的「特朗普關稅附加費」，並標記特朗普髮型的圖案（IG@afinehuman）

菲恩示，4月稍早美國對大陸開徵關稅門檻還在54％時，他們就已決定加收這項費用（IG@afinehuman）

該品牌CEO菲恩（Alexandra Fine）表示，4月稍早美國對中國開徵關稅門檻還在54％時，他們就已決定加收這項費用，不過現在美對華關稅已飆到145％，因此這5美元遠不足以因應他們全部的關稅成本。

尤其是Dame的產業幾乎都在中國，菲恩提到，若美國對陸關稅仍要維持在145％，那品牌也將考慮提高這筆關稅附加費：

我們想讓大家知道，這些關稅政策如何影響所有人。

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