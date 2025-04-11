關稅戰｜網紅逛特朗普大廈紀念品店片段熱傳　MAGA產品全是中國製

美國演員兼網紅馬斯特森（Walter Masterson）幾年前曾探店特朗普大廈（Trump Tower），發現裏面的商品幾乎都是中國製造，就連「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的帽子也不例外。



他近日再次發布這部影片，中國網友看了狂譏笑：

「現在看簡直諷刺意味拉滿！」

「嘴上說不要…身體倒是很誠實」



Walter Masterson幾年前曾到特朗普大廈（Trump Tower），發現裡面的商品幾乎都是中國製造，近日他再次發布這部影片，笑翻中國網友。（Threads影片截圖）

全部是中國製造 只有最後這商品原產地在這裏（點圖放大瀏覽）：

+ 33

在中美關稅戰打得血流成河之際，馬斯特森9日在社交平台發布影片，內容是他於2023年12月21日前往特朗普大廈，對裏面專門販售特朗普競選紀念品的商店進行視察。

他驚訝地發現，嘴裏時常攻擊「中國搶走美國就業」，呼籲美國民眾多支持「美國製造」的特朗普，紀念品商店裏的商品居然幾乎都是「中國製造」。

影片中，馬斯特森拿起一款最經典的紅色特朗普紀念帽，一邊說「我敢打賭是美國製造」，結果一翻標籤，上面寫著MADE IN CHINA，他直呼「哦不，不」。

轉戰一旁，他改拿起寫著「MAGA」的帽子，「所以這些肯定都是美國製造了」，結果又翻車，急忙改口「也許只有這個帽子（是中國製造）」。只不過，後來看到的特朗普紀念襪、特朗普公仔、紀念杯，也全都是中國製。

馬斯特森的結論是：

好吧，所以也許這裏所有東西，都是中國製造。

並大笑三聲，「我真的……這太奇怪了」。

【延伸閱讀】特朗普關稅｜吳彥祖幫中國出氣獲網民讚爆 貼「這張圖」揶揄美國（點圖放大瀏覽）：

+ 6

馬斯特森是一名來自美國紐約的演員和網紅，也是特朗普的反對者，在TikTok上擁有百萬粉絲。多年來，他最慣用的表演形式，就是假扮或模仿特朗普的支持者，拍攝具有反諷性質的黑色幽默短影片，嘲諷特朗普及其擁簇者的「愚蠢」。

在馬斯特森重新發布該片之後，引發熱議。有英文評論寫道：

「徵收關稅，但所有的產品都是中國製造的」

「美國一些人穿的中國製造的商品，然後卻抨擊中國」

「（特朗普）虛偽到極致」



「特朗普大廈裏幾乎都是中國製造」話題也衝上微博熱搜第四名，大陸網友毫不留情地諷刺：

「這些帽子上都印著MAGA，可是它們卻是外國製造，再連繫所謂的製造業回流，就更是加倍諷刺」

「建議改名叫『特朗普．真中國製造．大廈』」



還有大陸網友嘲諷：

「嘴上說不要…身體倒是很誠實」

「反對是工作，購買是生活」

「特朗普要搞大型活動，義烏（中國小商品批發市場）比美國的媒體知道的都早」

「特離譜穿著中國衣，揣著狼子野心」



【相關圖輯】關稅戰｜美國爆囤貨潮！超市貨架清空 不知情大媽：有龍捲風嗎？（點圖放大瀏覽）：

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】