韓國觀光公社夥拍MIRROR發起宣傳活動　冀吸引港人赴韓旅遊

韓國是不少港人的旅遊勝地，當地文化體育觀光部和韓國觀光公社有意吸引更多港人到當地旅遊，於是積極在5月展開宣傳活動。



韓聯社4月14日報道，韓國觀光公社以旅遊特輯《呂濤米Lo Seoul》作為主打，節目由人氣偶像團體MIRROR出演，透過介紹漢江公園便利店、望遠市場等可以體驗當地日常生活的「親民」景點外，亦包括在Netflix人氣綜藝節目《黑白大廚》中有份參與的廚師所屬餐廳等內容。

節目定於5月5至23日在ViuTV播出，當局以旅遊消費傾向較高的年輕人作為宣傳目標。

韓國旅遊・韓國自由行・韓國經濟・韓國景點・首爾旅遊・首爾自由行・首爾景點：2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

另外韓國觀光公社香港分社亦計劃舉行多個宣傳攻勢，包括在網上舉行「猜猜在節目中亮相的景點名稱」競猜活動；從5月5日起舉辦為期一個月的韓國日常飲食宣傳活動，以及與攜手外賣應用程式foodpanda進行韓餐宣傳活動「K-Bites to Korea」。

根據韓國觀光公社早前公布的數據顯示，韓國在今年1月的訪客人數達112萬人次，超越疫情前水平，其中36.4萬人次是來自中國大陸，香港則有4.4萬人次，比2019年同期增長23.4%。