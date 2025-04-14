關稅戰｜諾獎得主克魯曼：特朗普政策將美國走向「第三世界」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日對全球貿易夥伴實施「對等關稅」，導致全球股市如坐過山車。過去已多次批評特朗普政策的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman），上周五（11日）發文怒斥對方的關稅政策，直言讓美國「第三世界化」（Third-worlding），80年累積起來的信譽在不到3個月內毀於一旦。



2025年4月11日，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）發文批評特朗普關稅政策。（paulkrugman.substack.com截圖）

克魯曼在文中指出，特朗普先是宣布激進的關稅計劃，不久後換成新關稅，這一切的瘋狂程度「及其誇張」。他還提到，特朗普政策的核心一直是朝令夕改，這只會進一步損害政府的信譽。「精明的交易者已經意識到，（特朗普政府）不存在連貫的經濟戰略。」暴跌的國債和美元行情都在顯示，投資者對美國嚴重喪失信心。

據耶魯大學預算實驗室等經濟學家估計，由於對中國進口商品已加徵至145%的關稅，將導致美國消費品價格上漲2.9%，大約是1930年「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）助漲物價效應的10倍。

作為一個發達國家和世界主要儲備貨幣發行國，美國不僅在經濟低迷時期利率飆升，貨幣仍大幅貶值。克魯曼稱，這意味着投資人已開始將美國視為第三世界經濟體。