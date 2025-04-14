特朗普體檢報告曝光　比4年前輕20磅　BMI「降呢」至中度肥胖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月11日進行年度體檢後，白宮醫生13日發布報告，顯示他今次體檢時體重較4年前輕20磅（約9公斤），達到現在的224磅（約101公斤）。 醫生巴貝拉（Sean Barbella）還認為特朗普頭腦認識與身體狀況極佳，完全適合履行總統職責。



報告指出，特朗普身高190厘米、體重101公斤，靜止心率為每分鐘62下，血壓為收縮壓128、舒張壓74，都處於正常範圍內，而他的體質量指數（BMI，Body Mass Index）約為28.0，較2020年的30.5有所下降，並由「重度肥胖」變為「中度肥胖」。

圖為2020年12月5日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭離開白宮。（Getty Images）

特朗普將在今年的6月14日迎來79歲的生日，他在體檢後乘搭總統專機飛往佛羅里達州的途中討論體檢，稱醫生向自己提供了 「一點（a little bit） 」改變生活方式的建議，用以改善健康狀況，不過他未進一步透露具體是甚麼建議。

醫學界通常會用BMI來衡量一個人體重與身高關係的一項指標，用以評估體重是否健康，不過這數據一般用以參考，不直接反映體脂比例或健康狀況。

2025年4月13日，圖為特朗普在飛往馬里蘭州的專機上回答傳媒問題。（Reuters）

BMI計算方程式＆基數分類

BMI=體重（kg）/身高（m）²

例如：特朗普體重101kg，身高1.91米，BMI就是101÷（1.91×1.91）≈28

超大基數：BMI≧28

大基數：24≦BMI≦28

小基數：18.5≦BMI≦24

超小基數：BMI≦18.5