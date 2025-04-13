特朗普完成體檢　招積表示4次認知測試滿分　嘲拜登拒絕測｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）完成第二任期的首次身體檢查，結果將於4月13日（周日）公布。特朗普向記者表示，他想做些與前總統拜登（Joe Biden）不同的事情；他做了4次認知測試（cognitive test），並答對了全部的題目。他其後更嘲諷拜登和前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）皆拒絕進行認知測試。



特朗普在空軍一號向記者表示自己完成4次認知測試皆滿分：

《紐約郵報》4月11日報道，78歲的特朗普同日完成第二任期的首次體檢，整個檢查歷時5小時。他其後登上空軍一號前往佛羅里達州棕櫚灘度過週末。

特朗普在機上接受記者提問時表示：「我想和拜登有點不同。我進行了認知測試。」（I wanted to be a little different than Biden，I took a cognitive test）

特朗普打趣說：「除了我答對了所有問題之外，我不知道還該告訴你甚麼。」（I don’t know what to tell you other than I got every answer right）

特朗普並沒有透露他完成的認知測試的具體細節，只是說：「我認為這是一個非常著名的測試。」

他強調：「我已經做了四次認知測試，我全部問題都答對了。這是美國人民想要的。」

特朗普其後語帶嘲諷指：「拜登拒絕做認知測試，賀錦麗也拒絕，但我並沒有拒絕。」（Biden refused to take it. Kamala refused to take it. But I don’t refuse to take it）

他用輕鬆的語氣指：「總體來說，我覺得我的狀態非常好，心臟很好，靈魂很好。非常好的靈魂。」