特朗普完成體檢　招積表示4次認知測試滿分　嘲拜登拒絕測｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)完成第二任期的首次身體檢查,結果將於4月13日(周日)公布。特朗普向記者表示,他想做些與前總統拜登(Joe Biden)不同的事情;他做了4次認知測試(cognitive test),並答對了全部的題目。他其後更嘲諷拜登和前副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)皆拒絕進行認知測試。



特朗普在空軍一號向記者表示自己完成4次認知測試皆滿分:

《紐約郵報》4月11日報道,78歲的特朗普同日完成第二任期的首次體檢,整個檢查歷時5小時。他其後登上空軍一號前往佛羅里達州棕櫚灘度過週末。

特朗普在機上接受記者提問時表示:「我想和拜登有點不同。我進行了認知測試。」(I wanted to be a little different than Biden,I took a cognitive test)

特朗普打趣說:「除了我答對了所有問題之外,我不知道還該告訴你甚麼。」(I don’t know what to tell you other than I got every answer right)

特朗普並沒有透露他完成的認知測試的具體細節,只是說:「我認為這是一個非常著名的測試。」

他強調:「我已經做了四次認知測試,我全部問題都答對了。這是美國人民想要的。」

特朗普其後語帶嘲諷指:「拜登拒絕做認知測試,賀錦麗也拒絕,但我並沒有拒絕。」(Biden refused to take it. Kamala refused to take it. But I don’t refuse to take it)

他用輕鬆的語氣指:「總體來說,我覺得我的狀態非常好,心臟很好,靈魂很好。非常好的靈魂。」