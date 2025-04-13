特朗普體檢報告 白宮醫生：健康良好適任總統及認知評估滿分
撰文：成依華 蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月11日進行年度體檢後，白宮醫生13日發布報告，稱 特朗普健康狀況良好，其高膽固醇得到良好控制。 醫生巴貝拉（Sean Barbella ）在報告中寫道，特朗普表現出極佳的認知和身體健康狀況，完全適合履行總統職責。
服兩種藥物治高膽固醇現時「控制良好」
78歲的特朗普（（今年1月重返白宮以，美國史上就職時年紀最大的總統。報告指出，特朗普有高膽固醇，正服用兩種藥物：Crestor和Zetia來治療，目前「控制良好」。此外，他在「蒙特利爾認知評估」（Montreal Cognitive Assessment）中獲得滿分30分。
報告也指出，特朗普的右耳上有疤痕，是去年7月在賓州的競選集會上遭槍手企圖暗殺時造成。報告指他的聽力正常。
稱出席會議及頻繁在高球賽獲勝有助健康
雖然特朗普過去曾質疑疫苗與（閉症之間存在關聯，又任命疫苗懷疑論者小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生部長，但報告指特朗普已接種醫療團隊推薦的所有疫苗。 報告也重提，特朗普2020年10月曾因感染新冠病毒而住院。
巴貝拉關（特朗普的體檢得出結論，特朗普的「積極生活方式」有助（其健康，包括出席日常會議、新聞發布會和「在高爾夫比賽中頻繁獲勝」。
特朗普之前在4月11日稱接受體檢，並稱感覺很好。他向記者表示，想做些與前總統拜登（Joe Biden）不同的事情：他做了次認知測試（cognitive test），並答對全部題目。他更聲稱拜登和前副總統賀錦麗（Kamala Harris）皆拒絕接受認知測試。
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