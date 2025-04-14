「都怪特朗普！」　加拿大人抵制美國貨　美邊境城鎮經濟陷窘境

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前揚言吞併加拿大做美國「第51州」，還對加拿大進口商品加徵一連串關稅，惹起加拿大國民愛國情懷，紛紛抵制美國貨。而在美國華盛頓州和加拿大卑詩省（British Columbia）邊境附近的幾座美國城鎮，原有許多加拿大人來跨境消費，近日亦銷聲匿跡，導致該地區經濟不振。



CNBC周日（4月13日）報道，由於物價更低，原本有不少加拿大人跨越邊境，來到華盛頓州小鎮布萊恩（Blaine）購買汽油、乳製品和其他生活必需品。但他們最近抵制美國經濟的活動讓布萊恩和附近沃特科姆縣（Whatcom）業主們感到擔憂。

2025年4月6日，加拿大和美國公民在美國華盛頓州布萊恩鎮（Blaine）的美加邊境和平拱門舉行「和平、愛與握手」團結集會。（Reuters）

布萊恩總人口只有6,200。在鎮上經營雪佛龍加油站的Mike Hill表示，過去幾個月汽油銷量下降了40%至50%。

來自溫哥華的退休大學講師Tom Mills說：「我對特朗普政府對加拿大傲慢而高壓的態度感到憤怒。」他去年曾6次前往美國，但幾週前決定放棄探望俄勒岡州一位生病的朋友。他原計劃這次開車到美國加滿汽油、在布萊恩的一家早餐店和沃特科姆縣的一家墨西哥餐廳進餐。

2025年4月6日，美國華盛頓州布萊恩鎮（Blaine）的美加邊境和平拱門，一名示威者在「和平、愛與握手」聲援集會上舉着支持加拿大的標語。（Reuters）

西華盛頓大學邊境政策研究所的數據顯示，3月前三週，經沃特科姆縣3個過境點進入美國的加拿大汽車減少了6.5萬輛，比去年同期下降了約42%，降幅大於2月的30%。