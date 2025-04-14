大阪世博｜手機訊號差掃碼入場難　遊客呻冒雨排隊近2小時

日本大阪世博會周日（4月13日）在大阪市人工島「夢洲」正式開放，吸引預計14萬遊客排隊入場。但當天下雨，有民眾抱怨要冒雨排隊2個小時，還因為太多人擠迫入口，無法按預定時間入館，且手機通訊不佳，甚至遇上手機程序出問題，無法打開二維碼掃碼入場。主辦單位周一在新聞會上承認，這些問題是由管理不善導致。



日本《讀賣新聞》報道，今年大阪旨在打造「免排隊世博會」，讓訪客提前預約入場。然而，開放當日卻出現網絡訊號差、掃碼入場困難和冒雨排長隊的問題，有遊客抱怨排隊體驗令人不適。

2025年4月13日，日本大阪關西世博會開幕首日，民眾冒雨排隊近2小時才能入場。（新華社圖片）

集英社Online報道，由於降雨，原定當天舉行的日本自衛隊「藍色衝擊波」飛行表演被取消。為了這15分鐘表演，不少遊客在環形屋頂「大屋根」排起長隊，但最後等來取消表演的通知。現場響起一片失望歎息聲。

印度、智利、尼泊爾等多個國家館因施工未完成等原因，在開幕當天仍處於關閉狀態。有從外地趕來大阪的遊客對此表示不滿。

大阪關西世博會主辦方、博覧會協會事務總長石毛博行周一在新聞會上表示，將努力改善排隊時間長的問題：「我們認識到，排隊問題是由於我們的營運不熟悉情況而產生的。」