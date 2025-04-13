大阪世博｜紀念品店大排長龍　會場限定「他媽哥池」遭高價轉售

2025年日本大阪・關西世界博覽會（大阪・関西万博）4月13日正式對外開放，吸引大批遊客入場，連帶紀念品店亦出現人龍，希望買得心頭好。其中經典育成玩具「他媽哥池」（Tamagotchi，たまごっち）特別版被搶購一空，不久就在網上炒售。



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《讀賣電視台》（YTV）報道，世博會場在早上9時開門後，紀念品店隨即有不少人排隊購物，很多吉祥物脈脈（ミャクミャク，MYAKU-MYAKU）的產品都火速售罄，包括一個價值440萬日圓、脈脈與摔跤手搏鬥的博多人偶在開店後30分鐘售出。

紀念品店亦在社交平台宣布，定價5500日圓的會場限定版「他媽哥池」已經售罄，之後將會再次補貨。惟在網上跳蚤市場，就有多人兜售該款「他媽哥池」，最少叫價1萬日圓，部分炒價更高達2.5萬日圓，但惹來一眾網民批評。