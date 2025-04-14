特朗普關稅｜供應鏈難逃掃射　中國半導體出路何在？

這輪關稅戰爆發以來，半導體便一直是各方關注重點，尤其是4月12日特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署豁免備忘錄後。

根據當時美方公布資訊，獲關稅豁免的產品類別共20個，除智能電話、電腦和晶片，還包括太陽能電池、平面電視顯示器、記憶卡及用於儲存資料的硬盤等。且這項豁免還擴展至半導體製造設備，這對台積電（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC）等全球晶片製造商格外重要，此外錄音設備、資料處理機器和印刷電路板組件等亦在豁免清單內。

對此消息，不少聲音第一時間解讀美國「終於認清現實」，畢竟相關產品不只關乎全球高科技供應鏈，也是美國科技巨頭念茲在茲的企業利益。不過白宮當時表示，特朗普希望確保相關企業有時間將生產轉移到美國，所以才會有豁免的相關決策，且特朗普也將啟動對於半導體的新貿易調查，未來或對該行業徵收新的特定關稅。

果不其然，當地時間4月13日，特朗普再表示，將就國家安全展開關稅調查，半導體和整個電子產品供應鏈是重點，又指11日並非公布向電子產品「豁免關稅」，而是將其歸入不同的關稅「類別」。此外特朗普也澄清，自中國進口的電子產品仍要支付3月開始生效的20%「芬太尼關稅」。

往復之間，半導體似乎還是無法外於這波關稅戰，而這不僅會衝擊全球供應鏈，也可能對中國半導體產業產生深遠影響。

2025年4月12日，圖為特朗普在飛往佛羅里達州的轉機上回應傳媒問題。（Reuters）

牽一髮動全身的半導體供應鏈

4月2日美國宣布「對等關稅」時，儘管特朗普將半導體排除在外，業內卻沒有歡欣鼓舞，畢竟半導體產品廣泛存在於不斷擴充的消費商品清單，且多數晶片都是間接進口到美國，因此包含晶片的眾多產品價格上漲，還是可能打擊晶片需求；且當時業內就已得到消息，特朗普政府可能準備對半導體、製藥以及關鍵礦產等行業徵收單獨關稅，為此各方都不敢過於樂觀。

回顧2024年，美國的晶片進口總額約在820億美元左右，其中多數晶片都是「間接進口」：先在海外完成製造、封裝，接着被裝入運往全球各地的電子產品中，美國也是目的地之一；甚至許多美國本土製造的晶片，也會被送往中國大陸、台灣或東南亞進行最終組裝，之後再出口給終端客戶。

這種間接性雖然有機會緩衝關稅狙擊造成的傷害，但面臨廣泛的關稅掃射時，也無法迴避供應鏈整體遭受的巨大衝擊。而這未必利好美國，尤其是科技巨頭。

例如在特朗普一開始的「對等關稅」清單中，東南亞成了重災區，其中越南就將被徵收46%的對等關稅，是特朗普關稅清單中最高的稅率之一。而這一框架套用半導體領域，結果就是在越南組裝、生產的蘋果（Apple）供應鏈企業受損，其中當然也有不少中企。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

例自2012年起，歌爾股份就成立了歌爾電子（越南）公司，註冊資本為400萬美元，2019年又成立了歌爾科技（越南）有限公司，主要生產AirPods、智慧手機、無人機等產品。無獨有偶，立訊精密也於2016年在越南北江省投資設立越南子公司——立訊精密（越南）有限公司，此後陸續在越南北江省、義安省等地設立立訊精密（雲中）有限公司、立訊精密（義安）有限公司並建設生產基地，主要為蘋果生產AirPods、iWatch、TWS等產品。

此外半導體在當今各種電子產品中佔了很大比重。例如，半導體元件通常佔智慧手機、筆記型電腦和平板電腦等消費電子產品的25-40%，佔電競型筆記型電腦和遊戲機等高性能遊戲裝置的35-50%。在汽車領域，半導體含量為20-30%，由於碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）等先進功率半導體，電動汽車所佔比例甚至更高。

對於數據中心和人工智能基礎設施而言，半導體含量則更為可觀。伺服器和資料中心設備的成本中，50-70%是用於半導體，包括處理器、内存和網路晶片；工業應用設備和網路設備（包括5G基站和Wi-Fi路由器）也包含15-60%不等的半導體元件。

當然，目前越南被加徵的關稅額已降為10%，但觀察前述背景就可以發現，由於半導體相關供應鏈遍布全球、其相關商品複雜多元，加徵關稅的結果就是提高生產成本，並且反映在最終的銷售價格上。

而光是2024年，美國就進口了約5,210億美元的機械、4,780億美元的電子產品以及3,860億美元的汽車。這些產品通常含有大量晶片，要是消費者因價格上漲而減少購買，晶片銷量必然下滑，結果就是晶片製造商的收入和增長率降低，進而對利潤和股市估值造成衝擊。

當然，這能否迫使晶片製造商擴大在美生產，恐怕不僅受生產條件與環境限制，還需要時間孵化。但在當前關稅掃射下，相關產品大體都是先出口到亞洲供應鏈，隨後才以被加征關稅的商品形式重回美國。而由於晶片製造商及其客戶預期價格上升會導致消費需求變弱，供應鏈可能迎來一波「訂單取消潮」。這就是為何「對等關稅」公布後，美股的大型科技股都應聲下跌：亞馬遜跌超6%，特斯拉（Tesla）跌超5%，蘋果下跌4.72%，Meta跌超4%，英偉達（Nvidia）下跌3.88%，微軟下跌3.85%。

整體來說，不論有無再加徵新關稅，光是「對等關稅」的宣布，半導體產業就已在劫難逃。

特朗普向各國大規模課徵關稅，最近有些美企因此將部分關稅成本轉嫁給消費者。（X@CBSMornings）

中國的危機或契機

而中國由於已經宣布對等報復，因此面臨的局面更加複雜。

根據中國海關總署1月13日發布的統計資料，2024年全年，中美貿易額為6,882.8億美元，按年增長3.7%。其中，中國對美國出口5,246.56億美元，增長4.9%。

按照商品類別來看，機械電子類產品、農副食品類、能源類產品、化學品與化工品、運輸設備類產品、精密儀器、塑膠/橡膠及製品、金屬及製品、木材/木漿、金屬礦產（銅為主），是中國從美國進口的前十大類別。而在機械電子類產品中，積體電路、發動機及零部件、半導體製造設備及零部件、閥門/軸承、通訊/音像設備及零部件，進口額佔比分別為 7.21%、4.57%、2.74%、1.26%、0.90%。

總體來說，農產品、能源、機械電子為美國對華出口的三大核心領域。由於中美貿易摩擦及中國多元化採購策略，2024年美國大豆、玉米等農產品在中國市場的份額有所下降。但半導體、電子設備等高科技產品進口金額佔比最高，反映了中國對美國高端製造業的依賴。

因此在當前背景下開打關稅戰，中國半導體將面臨兩大挑戰。

首先，設備與技術獲取難度加大。其中，美國應用材料（Applied Materials）、泛林集團（Lam Research）等企業佔據全球半導體設備市場約40%份額，加征關稅後，光刻機、刻蝕機等關鍵設備進口成本或增加50%以上。

其次，進口成本增加。英偉達H20晶片、德州儀器（TI）類比晶片等美國產品價格優勢削弱。關稅增長會直接推高中國企業採購成本，依賴進口的企業可能面臨利潤壓縮。美光HBM3、三星DDR5 内存等產品關稅提升，中國伺服器廠商可能增加國內存儲的採購量。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

也就是說，因為中國大陸在部分半導體設備領域對美系進口依賴程度較高，所以隨着美國出口管制措施逐步收緊，疊加當前關稅政策影響，中國半導體相關企業面臨多重挑戰：一方面，進口美系設備成本急劇攀升，部分晶圓廠採購計劃受阻，這對中國半導體製造產能擴張與技術升級節奏造成干擾；另一方面，美系設備供應穩定性存疑，一旦供應鏈中斷，中國晶圓廠生產運營將陷入困境。

不過，挑戰之下亦有機遇。中美關稅戰短期內雖會加劇半導體行業的供應鏈陣痛，但長期來看，這一政策將促使中國半導體加快國產化進程，推動技術自主化和產業升級，且行業分化也將進一步加劇，具備技術壁壘、產能佈局多元化的企業將能脱穎而出。例如中芯國際、華虹等企業，隨着國產設備廠商技術與服務的不斷成熟，設備國產化比例本來就逐年提升，經過這次關稅戰衝擊，國產化率必然有增無減。

而這也解釋了，為何這波關稅戰開打後，有不少中國國產半導體公司股價直接漲停，市場看好背後不只有政策的利好，更有公司的實體業績支撐。

其中北方華創作為Top10中唯一的中國半導體設備廠商，2023年首次進入全球Top10，2024年排名由第八上升至第六，其產品覆蓋刻蝕機、PVD、CVD、氧化爐等核心設備品類，有望承接更多國內晶圓廠訂單，加速產品反覆運算升級。

中微公司專注於刻蝕設備和MOCVD設備研發生產，其刻蝕設備在國內市場已取得一定份額，在政策利好與市場需求雙重推動下，將進一步拓展業務版圖；華海清科在化學機械拋光（CMP）設備領域具備領先優勢，隨着國內半導體製造產業對CMP設備需求增長，華海清科將受益於國產化趨勢，提升市場佔有率。

此外根據國際半導體產業協會（SEMI）最新報告，2025年中國晶片設備市場規模預計降至380億美元，按年暴跌24%，且2026年將進一步下滑5%至360億美元。這一數據意味着，中國作為全球最大半導體設備消費市場的地位雖未動搖，但進口依賴度可能會明顯降低。

整體來說，中國半導體產業難逃特朗普「對等關稅」衝擊，卻因為本身的市場優勢、生產能力，所以有機會在「國產化」的道路煥出新生。當然，這場博弈短期勝負難料，打鐵還需自身硬則是現實原則，對中國如此，對美國亦然。