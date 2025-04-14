特朗普晶片關稅最重恐逾100%　幾乎涵蓋所有科技產品　業界難安寢

白宮暫緩課徵銷美手提電腦、智慧手機等電子產品對等關稅之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預告將於4月14日說明半導體關稅細節。



晶片業嚴陣以待，並推演出特朗普晶片關稅三套劇本，相關廠商最嚴重恐面臨超過100%關稅，重創台灣、韓國與美國自家半導體廠，惟業界強調，一切仍是「特朗普說了算」，仍待美方揭曉。

特朗普曾對台積電提出不來美國蓋廠「就會課100%關稅」。（REUTERS）

特朗普曾對台積電提出不來美國蓋廠「就會課100%關稅」。（REUTERS）

業界推演特朗普晶片關稅第一套劇本是，採用國家、地區或廠商全球半導體產出量與美國製造差額訂出公式來課稅，即「大水庫模式」。先前美國對各地開出的「對等關稅即以該地出口與進口美國差額相關公式計算，若沿用「大水庫模式」計算晶片關稅，對半導體業衝擊將最劇烈。

業界分析，以全球晶圓代工龍頭台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中，然而，其位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間的巨大差額若成為課稅基礎，稅率恐極為驚人，沒有在美國建廠的半導體業者，將更不利，稅率恐逾100%。

特朗普上週甫透露，自己先前對台積電提出不來美國蓋廠，「就會課100%關稅」的言論，相關消息傳出後，業界即揣測「晶片課稅100%」是特朗普亮出對晶片業關稅的底牌，也讓業界高度憂心高關稅的影響。

第二套劇本是直接對進口美國的晶片課稅，但這會直接懲罰在美國設廠組裝的業者。相較於劇本一，劇本二看似較為直接，即針對「直接進口」到美國的晶片課徵關稅，惟業界指出，大型晶片製造商直接銷售晶片至美國的比重通常不高，許多情況下是透過供應鏈體系，最終整合進各式電子產品中。

因此，若單純對進口美國的晶片課稅，首當其衝的反而是那些需要進口晶片在美國進行組裝、整合的廠商，包括在美國設有生產基地的電子製造服務（EMS）大廠，如鴻海、廣達等，甚至連美國本土品牌，如伺服器大廠美超微（Supermicro）等，等於懲罰呼應特朗普政府而在美國加大力度設廠的廠家。

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第三套劇本是成品內含半導體課稅，惟追溯困難度高。業界說明，特朗普政府可能設定一個統一的關稅稅率，適用於所有銷售至美國、內含有半導體元件的終端電子產品，例如，所有進口到美國的手提電腦、智慧手機、伺服器等，只要內含晶片，就依此稅率課徵。

業界點出，若採行這套劇本課稅，潛在影響範圍極廣，幾乎涵蓋所有現代科技產品，最大的挑戰在於執行層面的複雜性與追溯的困難度。

業界直言，最好的結果當然是特朗普「重重拿起，輕輕放下」，採用上述三套劇本之外的第四套劇本，甚至另有「但書」讓多數晶片業者避開關稅衝擊，惟一切仍是「特朗普說了算」，最終仍待美方揭曉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】