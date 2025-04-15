關稅戰｜ 美商務部以國家安全為由　啟動對藥品和半導體進口調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬擴大加徵關稅，4月14日發布的《聯邦公報》（Federal Register）顯示，特朗普政府正以國家安全為由，在對藥品和半導體的進口展開調查。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

商務部在兩份通知中表示，已開始對「半導體和半導體制造設備」以及「藥品和藥品成分，以及其他衍生性商品。」的進口，展開國家安全調查。這些調查始於4月1日，是根據《貿易擴張法》第232條下令進行，可能持續數月。

文件設定21天為公眾諮詢期。根據法律規定，商務部長應在270天內提交調查結果，但特朗普和其他官員已經表示，這些工作可能會更快結束。

特朗普於14日表示，他將在未來一週宣布進口半導體的關稅稅率，並指將對部份公司具有靈活性。