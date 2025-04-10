關稅戰｜特朗普下一目標　藥廠被迫重回美國？專家憂藥品貴又短缺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月8日宣布，將很快對藥品徵收關稅，目的是迫使製藥廠重回美國本土生產。藥品供應鏈專家警告，關稅或將推高藥品價格並導致短缺。針對眾多國家的「對等關稅」也可能會使基礎醫療器械價格上漲。



基礎醫療器械

《福布斯》（Forbes）報道，由於美國大約40%醫療設備是在海外製造，在醫療器械製造方面嚴重依賴中國、歐盟、墨西哥等國，但向這些國家徵收的關稅或會導致起搏器、胰島素泵、助聽器等基礎醫療設備價格上漲。即便在美國組裝的設備也可能依賴外國零件，而這些零件也面臨被徵關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

在4月2日「對等關稅」宣布的前幾個月裏，美國醫院協會（American Hospital Association）和醫療器材組織AdvaMed等遊說團體，一直在推動對短缺、且依賴外國生產供應的醫療產品實行關稅豁免，但目前仍未獲豁免權。

藥品

特朗普4月8日在全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee，NRCC）晚宴上宣布，美國將很快對藥品徵收關稅。

據美媒報道，關稅對仿製藥的影響或最大，仿製藥約佔美國處方藥90%，其中許多依賴中國和印度生產的原料。

2025年4月8日，美國華盛頓，特朗普在全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee，NRCC）晚宴上宣布，美國將很快對藥品徵收關稅。（Reuters）

關稅不僅導致藥品漲價，同樣會帶來短缺。抗生素短缺已成為美國一主要問題。據美國衛生系統藥劑師協會的數據，截至2024年底，美國有40種藥物短缺。若利潤率本就很低的藥品再增加其成本，甚至會導致企業停產藥品。