特朗普對華加徵關稅　醫院協會促豁免：措施將致藥物短缺價格上漲

英國媒體報道，美國總統特朗普（Doanld Trump，又譯川普）正面臨來自美國醫院和仿製藥生產商的壓力，要求其向醫療用品（medical goods）豁免，排除在對中國進口產品徵收的新關稅之外。據報道，上述團體與大型製藥企業的說客都認為，引入貿易壁壘將導緻美國藥品出現短缺和價格上漲。



路透社2月7日報道，美國醫院協會（American Hospital Association）4日致函特朗普表示，加徵關稅將影響來自中國的抗癌藥、心臟病藥以及像阿莫西林（amoxicillin）等抗生素。

美國醫院協會致函總統特朗普，對其向中國加徵關稅表示憂慮：

據報道，自1994年以來，美國及其主要貿易夥伴就同意相互取消醫藥產品和用於藥品生產的化學原料的關稅。

報道指，在特朗普公布關稅制裁之前數週，四名企業說客和一名不願透露姓名的製藥業高層向路透社表示，他們曾向特朗普政府施壓，要求保證他們的產品不會被加徵關稅。

代表近5,000間美國醫院和醫療系統的企業說客表示，美國生產關鍵藥物的原材料中有近 30%來自中國。說客同時指，醫療保健領域使用的三分之一一次性口罩和幾乎所有塑膠手套皆來自中國。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

美國醫院協會在致特朗普的信中寫道：「儘管美國不斷致力建立國內的供應鏈，美國醫療保健系統仍然高度依賴國際源頭。」

特朗普4日宣布，對所有來自中國的進口貨品加徵10%關稅。