稱哈佛大學打擊反猶不力 特朗普政府審查90億美元撥款及合同
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續向高等院校施壓，以哈佛大學（Harvard University）未有效應對反猶太主義為由，重新檢討對該校共90億美元的聯邦撥款和合同。而在此前兩天，哈佛法學院至少94名教授聯署，譴責特朗普政府對法治和法律職業造成「挑戰」。
美國教育部、衛生與公眾服務部（HHS）和聯邦總務署（GSA）於3月31日發聲明稱，正審視哈佛及其附屬機構與聯邦政府之間價值2.556億美元的合同，以及87億美元的多年期撥款承諾。聲明稱，任何被發現「違反聯邦合規標準」的機構都可能面臨「行政處罰，包括終止合約」。
教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）表示，哈佛未能保護校內學生免受反猶太主義歧視，同時又宣揚分裂主義意識形態，阻礙自由探究，嚴重損害該校聲譽。她表示，哈佛可以糾正這些錯誤，重建致力於學術卓越和追求真理的校園，讓所有學生在校園裡都感到安全。
特朗普政府早前亦凍結哥倫比亞大學（Columbia University）共4億美元的聯邦資助， 指控該大學未能保護學生免受反猶太主義騷擾。在校方承諾改革處理抗議手法，包括禁止示威者蒙面後，雙方就可能恢復撥款展開談判。
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