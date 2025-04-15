美媒：特朗普擬在美墨邊境設軍事基地　圖用軍隊打擊非法移民

美媒引述美國官員指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府計劃將美墨邊境一條狹長走廊地區交由國防部管理，派駐軍隊設立基地禁區，方便軍隊繞過法律以便合法拘留試圖越界的非法移民或入侵者。



報道引述官員表示，特朗普政府企圖將一條被稱為羅斯福保留地（Roosevelt Reservation）由新墨西哥州延伸至加州、寬約18米的聯邦緩衝區，設為軍事禁區，若能成事，軍隊則可依據「基地防衛」名義進行安保行動，包括拘留闖入者，預料在未來45天內於部份地區設立圍欄與警示牌劃分禁區。

報道引述官員指，國防部仍在審查這項計劃。美國國家安全委員會暫未回應。

這項計劃可被視為繞過《禁止軍隊參與國內執法法案》（Posse Comitatus Act），據悉，美軍被禁止在美國本土執行民事執法任務，這意味着政府不可動用軍隊打擊非法移民。

截至目前，美軍在特朗普政府之中，對於邊境與打擊移民事務的參與主要限於協助建造或加固部分邊境牆，以及營運遣返移民的航班，或在某些情況下送往古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。