美國巴裔移民哥倫比亞大學創辦挺巴組織　參加入籍試時被捕｜有片

一名在哥倫比亞大學（Columbia University）創辦校內挺巴學生組織的大學生Mohsen Mahdawi在周一（4月14日）參加美國公民入籍面試時，遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕。



綜合外媒報道，Mahdawi通過律師團隊與當局交涉，根據法院文件指出，地區法官William Sessions發布了一項臨時限制令，禁止當局驅逐Mahdawi或將他逐出佛蒙特州（Vermont），「等待法院的進一步命令」。當局暫未回應事件。

Mahdawi早在2015年取得美國永久居留權，是出生於巴勒斯坦權利機構所處約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人，他原定下個月畢業，還計劃於今年秋天升讀哥大的碩士課程。

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）對逮捕行動表示譴責，指Mahdawi在成為美國公民的最後一個步驟「被持槍便衣警員破門逮捕」。

根據美國入籍程序，Mahdawi在通過入籍面試後，經公開宣誓程序後即可成為合法美國公民。

2025年4月14日，美國佛蒙特州，圖為Mohsen Mahdawi遭到當局逮捕時做出手勢。（截圖自X@Bubblebathgirl）

哥大近期受到總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府反移民措施打擊，早前被「閂水喉」，而在去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）則面臨遭驅逐的處境。